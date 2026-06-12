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LA PREFERIDA

La camiseta de la Selección Argentina es la más vendida del Mundial 2026

Detrás en el podio le siguen España, la más solicitada de Europa, y Brasil.  

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 18:16
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La camiseta de la Selección Argentina, fabricada por Adidas, es la más vendida del Mundial 2026 con un aproximado de 2.700.000 de camisetas vendidas en todo el mundo, según un informe de Euromericas Sport Marketing.

Detrás de la camiseta campeona del mundo se posiciona España, también de Adidas, en el segundo lugar con 2.500.000 de ventas. Le sigue Brasil, el Pentacampeón de la Copa del Mundo, con 2.300.000.

El top 5 lo completan Inglaterra, con 2.250.000 millones de unidades comercializadas, y Alemania, con 1.970.000.

 

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