A menos de dos semanas del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una particularidad relacionada con la vestimenta del equipo generó un intenso debate entre los fanáticos. Se trata de una costumbre que acompañó al conjunto nacional durante su inolvidable camino hacia el título en Qatar y que ahora quedará en el pasado.

La información fue revelada por el periodista Gastón Edul, quien detalló cómo será la indumentaria que utilizará el equipo dirigido por Lionel Scaloni en los tres compromisos de la fase de grupos. El dato rápidamente se viralizó y muchos seguidores comenzaron a recordar una de las cábalas más emblemáticas de la última Copa del Mundo.

Según trascendió, en los encuentros frente a Argelia y Austria, la Albiceleste utilizará la camiseta titular acompañada por pantalones y medias oscuras. En tanto, para el duelo ante Jordania, el seleccionado recurrirá a la camiseta alternativa, combinada también con pantalones y medias negras.

El ádios de una cábala Mundial

La novedad llamó la atención porque rompe con una tradición reciente. Durante los últimos tres partidos del Mundial de Qatar 2022, incluyendo la final consagratoria, la Selección Argentina vistió la camiseta titular junto con shorts y medias blancas, una combinación que muchos hinchas asociaron con la buena fortuna y el éxito deportivo.

Aquella imagen quedó grabada en la memoria colectiva. Con Lionel Messi como gran figura y el equipo alcanzando su mejor nivel futbolístico, la vestimenta pasó a convertirse en un símbolo para miles de argentinos que siguieron cada paso del seleccionado rumbo a la tercera estrella.

El estreno de la Albiceleste en el torneo será el próximo 16 de junio en la ciudad de Kansas frente a Argelia. Más tarde, el conjunto nacional viajará a Arlington para medirse con Austria el 22 de junio antes de regresar a su lugar de concentración.

El ádios de una cábala Mundial

La fase de grupos concluirá el 27 de junio contra Jordania, nuevamente con Kansas como centro de operaciones. El cuerpo técnico considera clave mantener una logística estable para reducir los traslados y optimizar la preparación durante el certamen.

Mientras tanto, Lionel Scaloni y su equipo continúan trabajando en los últimos detalles antes del inicio del campeonato. Más allá de las cábalas y las supersticiones, la ilusión de la Selección Argentina sigue intacta: defender el título mundial y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.