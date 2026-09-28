El actual campeón los chubutenses de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que tendrá un plantel con ocho extranjeros, visitará al flamente ascendido de la Liga Argentina, Lanús), en el cotejo apertura de la temporada 2026-27 de la Liga Nacional de Basquetbol, desde las 22.05 con arbitraje de Fabricio Vito, Raúl Sánchez y Ezequiel Macías.

En este partido, correspondiente a la apertura de la 43º edición de la elite nacional, los patagónicos mantuvieron la base con la que consiguieron el título, Carlos Rivero, Martiniano Dato, Emiliano Toretta, Marcos Chacón (Cuba), Anyelo Cisneros (Venezuela), Jesús Centeno (Venezuela) y Sebastián Carrasco (Chile), reforzándose con Felipe Inyaco (Chile), Obi Okafor (Estados Unidos), Amar Sylla (Senegal) y Kirkwood Stevens (Canadá), más el bahiense Valentín Forestier (ex Ciclistica Olímpico de La Banda, Santiago del Estero, Bahía Basket, entre otros) y Gino Balbo (ex Santa Paula de Gálvez).

Benjamin Kirkwood Stevens, jugará en reemplazo de Amar Sylla que todavía no está disponible por un tema de papeles. Tampoco contará con Anyelo Cisneros hasta diciembre, el venezolano está compitiendo con Mineros en México.

Gimnasia viene de una temporada histórica, en la que superó un inicio complicado, se hizo fuerte en playoffs y venció a Quimsa de Santiago del Estero en una gran final para conquistar la segunda Liga Nacional de su historia. Para esta campaña, el campeón mantuvo buena parte de su estructura, comenzando por Pablo Favarel, el arquitecto de un equipo sólido defensivamente y con fuerte protagonismo de sus jóvenes. La baja más importante es la de Bryan Carabalí, que pasó a Atenas, además de las salidas de Grun y Cosolito. Con una base conocida, juventud y capacidad atlética, "La Magia Verde" buscará defender la corona y afrontar otro gran desafío internacional en la BCLA.

Plantel de Gimnasia de Comodoro Rivadavia para tempoirada 2026/27

Lanús regresa a la Liga Nacional con un plantel que combina experiencia y varios de los pilares que consiguieron el ascenso. La conducción estará en manos de Juani Brussino, proveniente de Obras, y Lucas Andújar, llegado desde Oberá, mientras que Robert Whitfield, Junior Merchant, Alejo Sacchi y el capitán Martín Franchino continuarán en el equipo.

Entre los refuerzos aparecen Fabián Ramírez Barrios, Melvin Johnson y Christian James. "Manu" Anglese seguirá al frente del Granate y, con una base consolidada y nombres de jerarquía, y buscará hacerse notar en su regreso a la máxima categoría del básquet argentino.

Data del partido

Lanús (Buenos Aires) vs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia, Chubut)



Hora de Inicio: 22:05

TV: TyC Sports

Árbitros: Fabricio Vito, Raúl Sánchez, Ezequiel Macías.



Estadio: Microestadio Antonio Rotilli.