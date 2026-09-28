¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Escándalo EN LA FINAL

Estudiantes de La Plata será sancionado por la AFA tras los incidentes en la Supercopa Internacional

Este lunes habrá una reunión para determinar qué castigo deberán afrontar los implicados en el final bochornoso en Santiago del Estero.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 28 de septiembre de 2026 a las 12:01
PUBLICIDAD
Supercopa Internacional: Incidentes y polémicas tras el partido

La Supercopa Internacional final que Rosario Central le ganó por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata quedó marcada por las polémicas y un final lleno de incidentes. De hecho, el árbitro neuquino Darío Herrera, quien fue increpado por el presidente de la entidad bonaerense Juan Sebastián Verón, ni siquiera llegó a dar por terminado el partido y la AFA tomó nota de todo lo sucedido.

El ente rector del fútbol argentino tiene una reunión programada para este lunes con el objetivo de definir los pasos a seguir. Lo que sí es un hecho es que la situación no quedará en el aire y habrá sanciones que se cumplirían en la Liga Profesional de Fútbol.

Asimismo, la AFA todavía aguarda el informe del nativo de Andacollo para tener más claridad sobre los castigos a aplicar. Ahora bien, es importante mencionar que la lógica sería que si hay sanciones para Estudiantes, también deberían caer en el lado de Rosario Central, ya que el escándalo final involucró a miembros de ambas delegaciones.

El Pincha vivió una jornada hostil en Santiago del Estero tanto adentro como afuera del Estadio Madre de Ciudades. Por un lado, los hinchas fueron demorados y agredidos por la policía local; mientras que, por el otro, el equipo se vio perjudicado por decisiones arbitrales en el campo de juego.

Este conjunto de situaciones generó tensión entre los jugadores y todo explotó luego del tercer gol de Rosario Central. Tras una tangana entre los futbolistas, la situación subió de temperatura cuando se involucraron miembros del cuerpo técnico y llegó a haber una fuerte pelea en la entrada del túnel de vestuarios.

Acto seguido, Juan Sebastián Verón bajó al campo de juego para respaldar los futbolistas de Estudiantes y luego apuntó contra Darío Herrera cara a cara. Finalmente, la delegación del León aplaudió irónicamente al cuerpo arbitral cuando este recibió las medallas en el escenario.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD