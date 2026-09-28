Una gran actuación le cupo al deportista neuquino Mateo Sepúlveda por Colombia. El joven participó del Grand Prix de Para-Atletismo Cali 2026, representando a Neuquén y Argentina en esa competencia internacional, donde obtuvo dos medallas de plata y una clasificación a nivel internacional.

El atleta de 20 años, que practica atletismo para ciegos y disminuidos visuales en las pruebas de 100-200 y 400 metros llanos, obtuvo dos medallas de plata. Pero, además, fue muy importante lograr la clasificación visual en la categoría T12, necesario en el deporte adaptado para competir en distintos certámenes.

En el viaje a Colombia, contó con el acompañamiento, tanto él como su entrenador y guía, el experimentado atleta neuquino Javier Carriqueo, que viajó con él.

Uno de sus objetivos es poder participar en una competencia en Buenos Aires el próximo sábado 3 de octubre, un torneo homologado que le permitirá obtener marcas para el ranking mundial. También será parte de los Para Araucanía que se harán en Valdivia, Chile, representando a Neuquén.

Por último, tiene previsto participar de una Copa Provincial de Clubes que se desarrollará en Ciudad Deportiva durante noviembre, cerrando su temporada competitiva de 2026.

De esta manera finalizará un gran año, luego de 2025 en el que fue convocado para integrar la Selección Argentina de Para-Atletismo y obtuvo cuatro medallas en Chile, dos de oro y dos de bronce.

Fue un gran logro tras varios años de esfuerzo y disciplina para el joven, que vive en el barrio Z1 de Neuquén y estudia la carrera de Profesorado de Historia en la Universidad Nacional del Comahue.