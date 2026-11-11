Hay lugares que nunca se olvidan y camisetas que dejan una marca para toda la vida. Enzo Fernández volvió a comprobarlo este miércoles, cuando aprovechó las horas libres de la concentración de la Selección Argentina para regresar al Monumental, reencontrarse con River y recorrer nuevamente los pasillos del estadio que alguna vez fue su casa.

Lejos de los entrenamientos y los compromisos con la Albiceleste, el mediocampista del Manchester City eligió pasar parte de la mañana en el club del que es hincha y que le abrió las puertas para cumplir uno de sus grandes sueños: jugar en la Primera División con la Banda Roja.

Durante la visita fue recibido por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, quien le entregó un presente muy especial. Se trató de una camiseta conmemorativa por los 125 años de River, personalizada con su apellido y el número 13, el dorsal que utilizó durante su etapa como futbolista del Millonario, entre 2021 y 2022.

Enzo recorrió las instalaciones, volvió a pisar el césped del Monumental y se llevó un recuerdo de una institución que ocupa un lugar importante en su historia. Una visita cargada de nostalgia para un jugador que, después de conquistar el mundo, no se olvida de dónde comenzó a construir su camino.

De Núñez al mundo: la historia de Enzo con la Banda Roja

El recorrido de Fernández en River tuvo distintos capítulos. Su debut en Primera División llegó en 2020, durante una derrota por 3-0 ante Liga de Quito por la Copa Libertadores. Sin demasiadas oportunidades en aquel momento por la competencia que existía en el mediocampo, Marcelo Gallardo decidió que lo mejor era buscarle continuidad en otro equipo.

Así llegó su préstamo a Defensa y Justicia, donde encontró el espacio que necesitaba. Allí se convirtió en una pieza importante del equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2020 y regresó a Núñez con otra experiencia, confianza y protagonismo.

Su segunda etapa en River fue la que terminó de mostrar todo su potencial. Bajo la conducción de Gallardo, se ganó rápidamente un lugar entre los titulares y se transformó en uno de los futbolistas destacados del equipo campeón de la Liga Profesional 2021. Junto a Julián Álvarez, fue una de las grandes apariciones de aquel plantel.

En total, disputó 53 partidos con la camiseta millonaria, convirtió 12 goles y aportó 10 asistencias. Números que explican por qué su salida dejó una huella y por qué su nombre sigue siendo recordado con cariño por los hinchas.

Después llegó el salto internacional. Benfica fue su primera estación en Europa, el Mundial de Qatar 2022 lo consagró como campeón del mundo y mejor jugador joven del torneo, y posteriormente protagonizó transferencias millonarias que lo llevaron al fútbol inglés. Tras su paso por Chelsea, llegó al Manchester City, donde continuó consolidándose en la élite.

Hoy, convertido en uno de los futbolistas argentinos de mayor valor de mercado y protagonista de una carrera internacional extraordinaria, Enzo volvió a recorrer los mismos pasillos que alguna vez transitó como juvenil y después como jugador de Primera.

Esta vez no hubo entrenamientos ni partidos por disputar. Solo una visita, un reencuentro y una camiseta con el número 13 para recordar que, más allá de los millones, los títulos y la distancia, hay una parte de su historia que siempre estará ligada a River.