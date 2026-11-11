La visita del Papa León XIV a la Argentina también tuvo repercusiones en la agenda de la Selección nacional. Este miércoles, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni debió modificar el horario de su entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza debido al operativo de seguridad organizado por la despedida del Sumo Pontífice, que este miércoles finalizará su visita al país.

La práctica estaba programada inicialmente para las 17, pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que finalmente comenzará a las 18.15. Además, los primeros 15 minutos de la actividad estarán abiertos para los medios de comunicación acreditados.

La modificación responde al importante despliegue de seguridad y a las restricciones de circulación previstas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde León XIV participará de la ceremonia oficial de despedida antes de partir rumbo a Lima, Perú, a las 14.

El predio de la AFA se encuentra en las cercanías del aeropuerto, por lo que las autoridades decidieron reorganizar los horarios para evitar inconvenientes vinculados con el tránsito y los movimientos de la comitiva papal.

Más allá de este cambio de último momento, el seleccionado argentino continúa con su preparación para la última fecha FIFA del año, que tendrá dos compromisos amistosos en territorio nacional. El primero será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, mientras que el segundo encuentro se disputará el martes 17 ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La convocatoria y estos compromisos también representan el comienzo de una nueva etapa para el seleccionado, luego del retiro de Lionel Messi, quien cerró un ciclo de 21 años con la camiseta argentina. Scaloni aprovechará estos encuentros para continuar evaluando futbolistas y alternativas de cara a los próximos desafíos del equipo nacional.