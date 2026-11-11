"Los Leoncitos" en Neuquén: la Selección Argentina Sub 16 de Hockey realiza un campus en Ciudad Deportiva

En cancha de Agua de Ciudad Deportiva, se está realizando desde el lunes 9, y hasta el jueves 12 del corriente mes, la concentración nacional del plan de detección y desarrollo de Talentos de la Confederación Argentina de Hockey, en categoría Sub 16 masculino. La Federación Neuquina es anfitriona, y donde además jugará amistoso en dos días.

La concentración tiene como principales entrenadores a José González de Centro cuyo, Marco Divano de la Patagonia, y Luciano Agüero como coordinador físico del plan. A lo largo de los cuatro días, los diferentes jugadores que integran los “Leoncitos” trabajaron en diferentes aspectos técnicos y capacitaciones.

El martes disputó su primer partido amistoso ante el seleccionado de Neuquén Sub 16/19, y hoy miércoles repetirá el encuentro desde las 18hs, en la cancha de agua de Ciudad Deportiva.

En el listado dicen presente dos jugadores de Neuquén: Benjamín Graffigna, de Independiente, e Iñaki González Molina, de Neuquén RC. Completan el listado: Lucas Gómez (Mendoza) Luca Rainoldi (AHL) Camilo Luna (Buenos Aires) Santos Ibarra (Buenos Aires) Jorge Fernández ( Tucumán) Salvador Morales (Salta) Carlos Mesa (Chubut) Benjamín Ríos (Mendoza) Fausto Falco (FEH) Benjamín Kohan (Salta) Bautista Torres (la Pampa) Agustín Guevara (Mendoza) Bruno Chaig Binda (Córdoba) Mateo Coco (Buenos Aires) Francisco Cañzales (Bahía Blanca) Benjamín Fernández (AHL) Gervasio Romero (AHL) Bautista Dular (Tucumán) Caetano Zicaro (Mendoza) Facundo Cuellar (Mendoza) Tomás Alberghina (Buenos Aires)

Benjamín Graffigna, de Independiente, e Iñaki González Molina, de Neuquén RC, presentes en la concentración

Desde la inauguración de la cancha de agua en Ciudad Deportiva, Neuquén se convirtió en uno de los centros regionales de la Confederación Argentina, donde recibe entrenamientos de diferentes chicos y chicas que están en el proceso de detección y desarrollo de toda la Patagonia.