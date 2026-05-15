Campus de Fútbol en Zapala y Plaza Huincul para jóvenes futbolistas

Con el objetivo de promover el desarrollo integral de jóvenes futbolistas y continuar fortaleciendo la formación deportiva en toda la provincia, el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, llevará adelante un Campus de Fútbol en Zapala y Plaza Huincul, el 28 y 29 de mayo.

Quiénes pueden participar del campus de fútbol en Zapala y Plaza Huincul

La capacitación, destinada a jugadoras y jugadores de entre 11 y 15 años, estará a cargo del ex jugador de la Selección Argentina, Boca Juniors, Racing Club de Avellaneda, Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste, surgido en All Boys de Santa Rosa (La Pampa), Carlos Javier Mac Allister y su cuerpo técnico.

La actividad será libre y gratuita y buscará brindar a las y los participantes herramientas de formación técnica y espacios de aprendizaje junto a profesionales con amplia trayectoria en el fútbol nacional.

El campus tendrá su primera jornada el miércoles 28 de mayo, de 14 a 21, en el Club Unión de Zapala. En tanto, el jueves 29 la propuesta se trasladará al Complejo Deportivo de Plaza Huincul, en el mismo horario.

Las actividades se desarrollarán los días 28 y 29 de mayo.

Cómo podés inscribirte al campus de fútbol en Zapala y Plaza Huincul

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de los siguientes enlaces en Zapala, https://forms.gle/hSvWpHKgp6xfGyHY6 y en Plaza Huincul, https://forms.gle/mydLhhHuV3GFftQq8.

La iniciativa apunta a consolidar patrones técnicos y tácticos vinculados a la técnica individual, la habilidad en movimiento, los conceptos colectivos y los fundamentos del juego, promoviendo además valores vinculados al compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Esta propuesta forma parte de las acciones que se impulsan para acercar herramientas de formación y experiencias deportivas de calidad a distintas localidades del territorio neuquino, reconociendo al deporte como una herramienta de inclusión, formación y desarrollo comunitario.