El ciclo de Exequiel “Changuito” Zeballos en Boca podría estar entrando en su etapa final. Después de varias reuniones sin acuerdo entre el club y el entorno del futbolista, la dirigencia tomó una decisión fuerte: poner al delantero en el mercado y buscar una venta antes de que termine su vínculo contractual.

La situación comenzó a encender alarmas en La Ribera porque el contrato del atacante finaliza en diciembre de 2026 y, según las normas FIFA, desde junio podría negociar libremente con cualquier institución para marcharse sin dejar dinero en las arcas del club. Ante ese escenario, Boca decidió acelerar y empezar a escuchar ofertas.

Desde el Consejo de Fútbol entienden que dejar ir a Zeballos sin una transferencia sería un golpe importante tanto desde lo deportivo como desde lo económico. Por eso, la idea es encontrar una salida favorable mientras el extremo todavía mantiene un fuerte valor de mercado.

El Changuito supo convertirse en uno de los futbolistas más desequilibrantes y queridos por el hincha Xeneize. Su explosión en Primera generó una enorme ilusión por su velocidad, gambeta y capacidad para romper defensas en el uno contra uno. Sin embargo, las lesiones frenaron gran parte de su crecimiento y le impidieron sostener continuidad durante largos períodos.

Aun así, en Boca consideran que el delantero de 24 años sigue teniendo un mercado importante, especialmente en ligas como Brasil, México o la MLS, donde su perfil ofensivo continúa siendo atractivo.

La negociación para renovar nunca terminó de encaminarse. Entre diferencias económicas y posturas alejadas, las charlas se fueron enfriando hasta llegar al escenario actual, donde el club ya contempla seriamente desprenderse del jugador en el próximo mercado de pases.

La posible salida de Zeballos también tendría un fuerte impacto simbólico para el mundo Boca. El santiagueño representó durante años la ilusión de las inferiores, el ADN del potrero y una de las grandes apuestas surgidas desde la cantera azul y oro.

Su debut en Primera, allá por noviembre de 2020 ante Newell’s, había despertado enormes expectativas. Cada gambeta y cada aparición alimentaban el sueño de encontrar una nueva figura nacida en casa. Hoy, entre lesiones, negociaciones trabadas y un futuro incierto, ese camino parece acercarse lentamente a un desenlace inesperado.

Mientras tanto, en Boca ya saben que el tiempo corre. Y antes de arriesgarse a perder a una de sus joyas sin recibir nada a cambio, la dirigencia decidió mover una pieza fuerte: el Changuito Zeballos quedó oficialmente en la vidriera.