Campus de Vóley en Neuquén: Preparación para Juegos Binacionales 2026

El 18 y el 19 de junio se desarrollará en Ciudad Deportiva el Campus Araucanía de Vóley, una instancia de entrenamiento, evaluación y formación destinada a fortalecer el proceso de preparación de los seleccionados neuquinos femenino y masculino que representarán a la provincia en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes de la provincia, en conjunto con la Federación Neuquina de Vóley y el Grupo Mac Allister, con el asesoramiento técnico de Leonardo Patti, referente de reconocida trayectoria en el voleibol nacional.

Participarán alrededor de 40 deportistas que integran las preselecciones provinciales, quienes llevarán adelante jornadas de entrenamiento y evaluación física bajo la coordinación de los equipos técnicos de la secretaría de Deportes y de la Federación Neuquina de Vóley.

Este campus será el primero de cuatro encuentros previstos durante el año con el objetivo de consolidar el desarrollo deportivo de los seleccionados que competirán en la XXXIII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que este año tendrán como sede la Región de Los Ríos, en Chile.

Las actividades comenzarán el jueves 18 a las 19 con una mesa de trabajo que reunirá a los cuerpos técnicos de los seleccionados provinciales de vóley, representantes de la Federación Neuquina de Vóley y equipos de la secretaría de Deportes. El encuentro se desarrollará en el auditorio de Ciudad Deportiva y tendrá como objetivo coordinar acciones, unificar criterios de trabajo y planificar las etapas del proceso de preparación de los equipos que representarán a Neuquén en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

Como parte de la propuesta, los entrenamientos previstos para el viernes 19 de junio en el gimnasio de Ciudad Deportiva se realizarán a puertas abiertas, permitiendo que vecinos, vecinas, deportistas, entrenadores y público en general puedan acercarse a observar el trabajo que llevan adelante las preselecciones provinciales y los equipos técnicos durante esta instancia de preparación.

La jornada del viernes comenzará a las 9, con el entrenamiento de la preselección masculina y la evaluación física de la preselección femenina. A las 11 será el turno del entrenamiento de la preselección femenina y de las evaluaciones del equipo masculino. Luego del almuerzo, las actividades continuarán con nuevas sesiones de entrenamiento para ambos planteles, culminando con el cierre del campus previsto para las 19.

Los Juegos Binacionales de la Araucanía constituyen uno de los eventos deportivos juveniles más importantes de la Patagonia. Cada año reúnen a más de 2.500 atletas de hasta 19 años provenientes de provincias argentinas y regiones del sur de Chile, promoviendo la integración, el intercambio cultural y el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones.

La competencia incluye disciplinas como atletismo, básquetbol, ciclismo, fútbol, judo, natación y vóley, y en esta edición incorporará por primera vez el tenis de mesa.