Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia retorna a la Patagonia desde Santiago del Estero con las dos victorias, luego de ganarle en la noche del lunes nuevamente a Quimsa, por 80 a 79, por la serie -al mejor de siete partidos- correspondiente a la final de la Liga Nacional 2025/2026.

A los chubutenses se les presenta un escenario inmejorable, considerando que la serie se muda a su cancha y tienen la localía invicta en playoffs. La principal figura resultó Martiniano Dato fue figura, quien convirtió 17 puntos (7-10 en dobles), más 3 asistencias y 3 recuperos.

En los locales, no alcanzaron los 23 puntos de Brandon Robinson. Lo curioso fue que La Fusión llegó a sacar 17 de luz y se fue al descanso largo 44 a 34 arriba. Un buen inicio de complemento le permitió recortar a la visita, aunque nuevamente el los santiagueños volvieron a alejarse. Hasta que apareció la mano caliente de Gimnasia y con 5 de 6 en triples (3 de Horton), como en el primer juego, se adelantó 62-61.

La visita definitivamente se liberó estiró su parcial a 13-0. De todos modos, Quimsa tuvo a Robinson y Johnson como responsables de un parcial de 8-0 para recortar. En un final sumamente cerrado Gimnasia estaba al frente 76-75 con 9 segundos por jugar, tras con un triple de Chacón. Figueredo respondió con un triple 78-76 restando 46 segundos y Dato igualó con una bandeja.

A falta de 10 segundos, Johnson recibió falta, y en la línea anotó 1 de 2, respondiendo Gimnasia con doble de Cisneros -asistencia de Dato-, restando 2 segundos 4 décimas se puso 80 a 79), y el último tiro quedó para Johnson, que no pudo convertir.