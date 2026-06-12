En juego la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se disputa en tres sedes de norteamérica. México hizo la apertura oficial el jueves por la tarde y ahora es el turno de Canadá, quien se mostrará al mundo con música, y diversidad cultural.

90 minutos antes del gran cotejo (14.30hs), donde el seleccionado local jugará ante Bosnia, el país norteamericano tendrá su ceremonia inaugural, con una puesta de escena que tendrá una fuerte carga de simbolismo, música y efectos visuales de primer mundo. La Copa del mundo será el epicentro, donde pasarán figuras locales musicales, aportando la representación cultural canadiense. La bienvenida la dará el actor y comediante Will Arnett, embajador oficial del torneo.

Dirán presente en el escenario artistas canadienses como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez, sumando otros a otros músicos internacionales como Elyanna, la estrella de la danza Nora Fatehi, el productor Sanjoy, el rapero francés Vegedream y el compositor de música folk William Prince. A la hora de la acción, Los himnos serán entonados por Morrissette, y Aleksandar Gajiç para Bosnia.

El Toronto Stadium se convertirá en el primer estadio canadiense en recibir un partido de la Copa del Mundo. Tiene capacidad para 45 mil espectadores, y además del cotejo de hoy 16hs, también tendrá otros cinco cotejos de la fase de grupos, además de encuentros de 16avos de final.