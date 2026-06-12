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En Toronto

Canadá frente al mundo: así será la segunda ceremonia inaugural del mundial

Luego del espectáculo en el Estadio Azteca, ahora llega el turno en Toronto, donde también habrá música y color en la previa.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 12:36
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Canadá se vestirá de gala para su primer partido mundialista como local

En juego la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se disputa en tres sedes de norteamérica. México hizo la apertura oficial el jueves por la tarde y ahora es el turno de Canadá, quien se mostrará al mundo con música, y diversidad cultural.

90 minutos antes del gran cotejo (14.30hs), donde el seleccionado local jugará ante Bosnia, el país norteamericano tendrá su ceremonia inaugural, con una puesta de escena que tendrá una fuerte carga de simbolismo, música y efectos visuales de primer mundo. La Copa del mundo será el epicentro, donde pasarán figuras locales musicales, aportando la representación cultural canadiense.  La bienvenida la dará el actor y comediante Will Arnett, embajador oficial del torneo.

Dirán presente en el escenario artistas canadienses como Michael BubléAlanis MorissetteAlessia Cara y Jessie Reyez,  sumando otros a otros músicos internacionales como Elyanna, la estrella de la danza Nora Fatehi, el productor Sanjoy, el rapero francés Vegedream y el compositor de música folk William Prince. A la hora de la acción, Los himnos serán entonados por Morrissette, y Aleksandar Gajiç para Bosnia.

El Toronto Stadium se convertirá en el primer estadio canadiense en recibir un partido de la Copa del Mundo. Tiene capacidad para 45 mil espectadores, y además del cotejo de hoy 16hs, también tendrá otros cinco cotejos de la fase de grupos, además de encuentros de 16avos de final.

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