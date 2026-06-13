La FIFA confirmó ayer viernes que el mediocampista ghanés Thomas Partey quedó fuera del viaje a Canadá luego de que el gobierno canadiense rechazara su solicitud de visa y no podrá disputar el primer partido de su selección ante Panamá por la Copa Mundial 2026 que se juega en ese país, Estados Unidos y Canadá.

El futbolista permanece en el campamento base de la selección ghanesa en Boston, Estados Unidos, y no podrá trasladarse a territorio canadiense para el encuentro programado para el 17 de junio, lo que representa una baja sensible para Ghana en la previa de su estreno mundialista.

A través de un comunicado oficial, la FIFA explicó que “no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones” ni en la evaluación de las solicitudes de visado.

Además, el ente máximo recordó que, como ocurre en todos sus torneos, “la decisión final sobre quién recibe una visa y puede ingresar al país corresponde exclusivamente al gobierno anfitrión”.

La ausencia de Partey obliga al cuerpo técnico de Ghana a reconfigurar el mediocampo para afrontar un partido clave frente a Panamá, ya que el experimentado volante, una de las principales figuras del seleccionado africano, se perderá al menos el compromiso inicial del certamen debido a una situación administrativa ajena a la organización del torneo.

Por el momento no trascendieron detalles sobre los motivos que llevaron al rechazo de la visa ni si existe la posibilidad de revertir la decisión antes de los próximos compromisos de Ghana en la Copa del Mundo.