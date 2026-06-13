La tercera inauguración del Mundial 2026 se realizó en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, en la última de las tres galas que dieron apertura a cada una de las sedes mundialistas.

De forma inédita, cada país anfitrión tuvo su despliegue en el escenario y esta vez, el foco estuvo en la influencia musical estadounidense, además de la cultura pop y el entretenimiento.

El discurso de apertura se refirió a los 250 años de la creación de los Estados Unidos con una banda patriótica conformada por soldados, estrellas y el diseño de la bandera en cada parte de la escenografía mientras el actor central realizaba un acto estilo militar.

El ingreso de un futbolista freestyler levantó al público al momento de descubrir una gigantografía de la copa del mundo y permitir el ingreso de los cantantes Future y Tyla, quien también había participado el jueves en la apertura en México.

Lisa, del grupo Black Pink, junto a Anitta y Rema realizaron su presentación entre dibujos gráficos de las distintas atracciones turísticas estadounidenses con escenografía y vestuario en blanco y negro. Katty Perry fue de las más ovacionadas con su interpretación del tema "Wonder".

La interpretación llegó a su punto cúlmine con la copa rodeada de representaciones de palmeras, edificios y tonos dorados con efectos especiales bien ensayados.

Distrito Federal y Toronto

Además de Los Ángeles, este mundial tuvo su acto de apertura en el Estadio Azteca de México el jueves y en Toronto, Canadá, a la jornada siguiente.

Más allá de la cantidad, ninguna de ellas pasará a la eternidad por algo que haya sido demasiado original, pero sí por la calidad de los estadios escogidos, todos colmados de espectadores a pesar del valor de las entradas para los hinchas.