Tras el 4 a 1 del arranque de la Copa del Mundo para Paraguay en Estados Unidos contra el seleccionado local por el Grupo D, el técnico argentino Gustavo Alfaro habló en conferencia de prensa y reconoció al rival: “Nos superaron desde todo punto de vista”.

Más allá de las cuestiones motivacionales y emocionales, el debut de Paraguay expuso que lo sobresaliente en el campo de juego sigue siendo el rendimiento individual de los jugadores.

También lo vio de la misma manera el DT argentino quien aseguró haber llegado con un grupo de jugadores cargado emocionalmente, pero fue tajante. “No puedo decir si el debut pesó o no. Creo que no. Pero ahí, las cosas hay que dejarlas de la lado porque comienzan a influir las tomas de decisiones, el rendimiento de cada uno”, amplió con franqueza.

Aunque todavía tiene las chances intactas para avanzar a la segunda ronda de la competencia, la caída de la Albirroja representó la quinta derrota de un representante de Conmebol ante un rival de la Concacaf en copas del mundo.

Con el de esta noche fueron 31 duelos futbolísticos y lo llamativo es que el 50% de esas victorias le pertenecen a Estados Unidos, quien también abrochó la mayor goleada en la misma comparativa.

“A determinados niveles no alcanza con la garra y el correr, hay que dar más. Nos superaron en lo táctico, en lo físico y en lo futbolístico”, concluyó de manera cruda el ex Boca.

Lo que le queda

Paraguay ahora deberá enfocarse en lo que serán sus otros dos partidos ante Turquía y Australia, camino para nada sencillo en el sueño de la clasificación.

“El de hoy era un partido de alta complejidad. Los demás serán distintos, lo que no quiere decir que habrá que trabajarlos mucho para poder ganarlos. Tenemos que asimilar rápido y ajustar”, concluyó el golpeado seleccionador de los paraguayos.