Ya se juega el segundo tiempo en el NRG Stadium de Houston, donde Canadá y Marruecos continúan igualando en un encuentro intenso y de gran desgaste físico. Después de una primera etapa marcada por la paridad, la lucha en la mitad de la cancha y las escasas situaciones de peligro, ambos seleccionados salieron nuevamente al campo con la obligación de asumir más riesgos.

El Canadá que dirige Jesse Marsch atraviesa el mejor Mundial de su historia. En la fase de grupos terminó segundo del Grupo B con cuatro puntos, tras igualar 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, golear 6-0 a Qatar y caer por la mínima ante Suiza. Ya en los 16avos de final dio otro paso histórico al vencer 1-0 a Sudáfrica gracias a un agónico gol de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento, resultado que le permitió meterse entre los 16 mejores del torneo.

En la previa, Marsch destacó la jerarquía de su rival, aunque dejó en claro la ambición de su equipo: "Marruecos no tiene puntos débiles, pero queremos ser su pesadilla. Es un candidato para llegar a la final y tendremos que hacer un partido perfecto para superarlo." Sostuvo.

En frente está el gran candidato africano, Los Leones del Atlas continúan ratificando el crecimiento que vienen mostrando en los últimos años. En la fase de grupos finalizaron segundos del Grupo C con siete unidades, producto de dos victorias y un empate.

Houston Stadium, como capacidad para 72.220 espectadores

En la ronda de 16avos eliminaron a Países Bajos en un durísimo partido tras igualar 1-1 y quedarse con la definición por penales por 3-2, demostrando nuevamente su fortaleza en los momentos decisivos.

Mohamed Ouahbi evitó confiarse pese al favoritismo que muchos le atribuyen a su selección y sostuvo: "Respetamos mucho a Canadá; es un rival peligroso y con mucha calidad. Lo que nos hará ganar será lo que hagamos en la cancha, no lo que hicimos antes."

El ganador del cotejo se meterá entre los 8 mejores de la competencia, donde se enfrentará el jueves al vencedor del juego donde Francia se verá con Paraguay.

Probables Formaciones:

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido:

Hora: 14.00

Árbitro: Michael Oliver

Estadio: Houston Stadium