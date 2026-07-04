Se corrió la especial Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone. La carrera que forma parte de un fin de semana cargado de actividades, dejó a Franco Colapinto en el puesto 12° por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly. El triunfo fue para el Mercedes de Kimi Antonelli, quien lidera el campeonato.

Primera carrera sprint para el italiano de 19 años, que está haciendo una gran campaña en este 2026. Segundo lugar para Lewis Hamilton con Ferrari, quien comenzaba como favorito por quedarse con la pole y mantuvo el liderazgo hasta la vuelta 8, donde fue superado. Tercer puesto para Lando Norris con McLaren.

Podio de la carrera sprint en Gran Bretaña

Para Franco Colapinto, fue una carrera donde largó 14°, pudo ganar puestos importantes en la largada colocándose 9no, pero no se pudo mantener contra los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, y vueltas siguiente fue superado por Hafjar, quedando en el 12°.

"Ellos están en otra categoría, tienen mucho más grip que nosotros, así que trabajaremos para alcanzarlos “dijo Franco, con relación al desempeño de los Recing Bulls, escudería que compite con Alpine, agregando además que "El auto se sentía como un mouse muy sensible y eso no me daba confianza, pero creo que estuvimos más firmes en carrera".

La novena fecha de la Fórmula 1 sigue, hoy sábado desde las 12hs se la clasificación para lo que será la carrera del domingo en el legendario circuito de Silverstone.