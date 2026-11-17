El club y complejo hotelero Chapelco Golf & Resort de San Martín de los Andes, fue distinguido como la mejor cancha de golf de Argentina 2026 en los World Golf Awards. El reconocimiento se entregó durante la ceremonia de premiación de esa competencia internacional.

El galardón posiciona a la cancha neuquina como referencia del golf en el país y le da mayor visibilidad en el mercado del turismo de golf, un segmento que mueve visitantes de distintos destinos.

La ceremonia se realizó en el Madinaty Golf Club, en Egipto. Según se informó, fue la primera vez que los World Golf Awards se entregaron en el continente africano.

Los ganadores de los World Golf Awards se definen por votación abierta, en la que participan jugadores, profesionales del golf, operadores turísticos y público en general.

Desde Chapelco Golf señalaron que la distinción aumenta la visibilidad del complejo y reconoce el trabajo del personal, de los socios y de los visitantes que eligen la cancha.

El club también destacó que el reconocimiento contribuye a promover el destino, con su oferta de gastronomía, hotelería y alojamiento. La información fue difundida por el propio complejo a través de su sitio web.