San Martín de los Andes volverá a convertirse en escenario del mejor motocross regional con la llegada de la Gran Final 2026 del Campeonato MX Sur de la República, que se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre en el circuito Manzano Brujo.

La competencia marcará el cierre del calendario anual y reunirá a pilotos de distintas localidades y categorías, en dos jornadas que prometen velocidad, adrenalina y definiciones importantes en las posiciones del campeonato. Uno de los aspectos más destacados de esta última fecha será que otorgará puntaje y medio, una modalidad que puede modificar las posiciones y resultar decisiva para quienes todavía tienen posibilidades de consagrarse campeones en sus respectivas divisionales.

La organización contará con la participación de la Asociación Deportiva Manzano Brujo, institución que tendrá un papel central para recibir nuevamente una competencia de estas características en la ciudad.

Gran Final 2026 del Campeonato MX Sur en San Martín de los Andes

Una definición que promete grandes carreras

La expectativa crece luego de lo ocurrido en la séptima y anteúltima fecha, disputada en el circuito MX Carozo de Plottier, donde participaron más de un centenar de pilotos y se registró una importante convocatoria de público.

En la categoría principal, MX1, el neuquino Nahuel Kriger consiguió una victoria clave frente a Agustín Carrasco, de Cutral Co, y Pablo Galletta, resultado que lo posicionó como uno de los principales protagonistas de cara a la definición.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en San Martín de los Andes, donde el campeonato tendrá su capítulo final y se conocerán los nombres de los campeones de la temporada 2026.

El circuito Manzano Brujo volverá así a recibir a los principales exponentes del motocross regional, en un fin de semana que tendrá al deporte motor como protagonista.