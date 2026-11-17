El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, buscará revalidar lo hecho ante Italia este venidero sábado contra Francia en el mítico en el Stade de France, encuentro por la última fecha de la fase de grupos del Nations Championship para el cual World Rugby dio a conocer una designación arbitral sin precedente, ya que por primera vez en su el seleccionado argentino será dirigido por una referí principal.

La encargada de impartir justicia será la escocesa Hollie Davidson, a quien acompañarán Matthew Carley y Sam Grove-White como jueces de línea mientras que Mike Adamson estará presente en el TMO.

Hollie Davidson será la primera mujer en arbitrar a Los Pumas

Si bien se trata de un suceso histórico para el combinado mayor, ya que Davindson estuvo al frente de un encuentro de Los Pumitas en 2023 en el marco del Mundial M20 de 2023, jornada donde el elenco juvenil cayó 20-0 ante Georgia.

En la presente edición del Nations Championship formó parte de la terna arbitral de un juego de Los Pumas aunque en caracter de jueza de línea, al estar presente en laderrota 42-12 contra Irlanda en el Aviva Stadium de Dublin.

La referí viene pisando fuerte en el mundo del rugby, ya que tras arbitrar la final del Mundial femenino 2025 en este año estuvo al frente de encuentros de potencias como los All Blacks y los Springboks. Un gran presente que la encuentra en una gran posición de cara al inminente Mundial del próximo año, el cual se disputará en Australia.

La jueza en acción