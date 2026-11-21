Con el objetivo de abordar la importancia de la gimnasia artística como herramienta para la formación integral de niños y adolescentes, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades motrices, la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, realizará el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre en Plottier la capacitación “Abordaje de la Gimnasia Artística en el ámbito escolar como agente de la Educación Física”. Se trata de una propuesta gratuita orientada a fortalecer herramientas metodológicas y pedagógicas para la enseñanza de esta disciplina en edades formativas.

La actividad se desarrollará de 8 a 17.30 en la Escuela Municipal de Gimnasia, ubicada en Perito Moreno 623, y estará a cargo del profesor Pablo Cañaz. La propuesta cuenta con el aval del Consejo Provincial de Educación (CPE), mediante Resolución N° 0940/2026, y de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de la Disposición N° 112/2026, por lo cual otorgará puntaje docente.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y profesores de Educación Física, licenciados en Actividad Física y Deportes, entrenadores deportivos, líderes barriales e instructores interesados en incorporar y fortalecer conocimientos vinculados a la gimnasia artística.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del siguiente enlace: https://deportesneuquen.gob.ar/Panel_Acreditaciones/inscripcion.php?url=evento282026.

Capacitación gratuita sobre gimnasia artística en Plottier para docentes

La capacitación tendrá una modalidad combinada, con instancias teóricas y prácticas, y abordará la importancia de la gimnasia artística como herramienta para la formación integral de niños y adolescentes, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades motrices y la incorporación de experiencias de movimiento variadas y enriquecedoras.

Entre los objetivos se encuentra brindar criterios metodológicos adecuados a los distintos niveles de enseñanza, abordar los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios iniciales de la disciplina y ofrecer herramientas para su aplicación en el ámbito escolar, promoviendo procesos de iniciación deportiva de manera globalizada.