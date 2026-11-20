Dante y Nicola decidieron seguir los pasos de su padre, Emanuel Ginóbili, y una publicación de San Antonio Spurs en Latinoamérica los presentó con una frase que rápidamente llamó la atención: "Los melli Ginóbili haciendo lo que quieren en la high school".

Con 16 años, y lejos de poder comparar con lo que fue su padre, los hermanos están en pleno desarrollo físico. Las imágenes en las que se los ve a los dos, con el número 14 y el 55, disputando un partido de high school, para los Barons del Saint Mary's Hall en San Antonio, Texas, se han transformado virales en las últimas horas, tanto en los Estados Unidos, como en Argentina.

Los herederos de Manu -con las camisetas 55 y 14- fueron figuras en el triunfo de su equipo por 82 a 45 ante New Braunfels Christian Academy. Y un video con varias de las jugadas que protagonizaron se hizo viral en las redes sociales y llamó la atención de todos porque refleja, como dijeron algunos usuarios, el "ADN Ginóbili".

Es que la manera de correr, de moverse en la cancha y de ejecutar algunos tiros de los mellizos hizo acordar demasiado a la forma en la que jugaba su papá. Desde algunas volcadas y bandejas o el estilo de correr hacia el ao hasta el famoso euro-step, esa marca registrada del cuatro veces campeón con San Antonio que volvía locos a sus adversarios. Los más nostálgicos hasta señalaron que el corte de pelo de Dante y Nico les recordaba al que usaba Manu en sus primeros años en la NBA.

Según la plataforma Spurs In Focus, Nico promedia 7,5 puntos por partido y está rankeado entre los mejores 14 jugadores de la Conferencia Preparatoria del Suroeste de Estados Unidos y entre los mejores nueve de la Asociación de Escuelas Privadas y Parroquiales de Texas. Dante, en tanto, promedia 5,6 puntos por encuentro y está en el top 15° y el top 10 de esas dos estadísticas, respectivamente.

Ginóbili desembarcó en la NBA en 2002, tres años después de que los Spurs lo seleccionaran en el 57 puesto del draft de 1999 y tras una carrera destacada con las camisetas de Reggio Calabria y Kinder Bologna del básquetbol italiano. Y en San Antonio, bajo la conducción de Gregg Popovich, se convirtió en leyenda.

Su sociedad en cancha con Tim Duncan y Tony Parker dejó su marca en la liga norteamericana, que nunca vio un trío tan ganador como el que formaron el argentino, el estadounidense y el francés. Juntos, llevaron a la franquicia texana a ganar cuatro anillos en 2003, 2005, 2007 y 2014. Y el bahiense fue dos veces All Star.

Con la selección argentina, fue subcampeón mundial en Indianápolis 2002 y, dos años más tarde, llegó al olimpo del deporte al conquistar la medalla de oro en los Juegos de Atenas 2004. Sumó también un bronce en la cita olímpica de Beijing 2008 y ganó dos veces la AmeriCup (2001 y 2011).

Tras su retiro en agosto de 2018, los Spurs retiraron su camiseta número "20" y la selección argentina colgó la "5" con la que hizo historia para el básquetbol nacional. Y el 10 de septiembre de 2022 se convirtió en el primer argentino en ingresar al Salón de la Fama de su deporte. En esa ceremonia lo acompañaron su mujer Marianela Oroño, su hijo menor Luca, nacido en 2014, y Nico y Dante de 12 años.

Seis años después, los mellizos ya son adolescentes y brillan en la liga colegial con un talento que, nadie duda, heredaron de papá Manu.