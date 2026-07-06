El sueño de Cristiano Ronaldo de conquistar una Copa del Mundo llegó a su final. La derrota de Portugal por 1-0 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó la eliminación del seleccionado luso, sino también el cierre definitivo de la carrera mundialista de una de las mayores leyendas de la historia del fútbol.

Cuando el árbitro señaló el final del encuentro en Dallas, las cámaras apuntaron inmediatamente hacia el capitán portugués. Cristiano no pudo contener la emoción y abandonó el campo de juego visiblemente afectado. Las lágrimas reflejaron mucho más que una derrota: representaron el final de una búsqueda que lo acompañó durante dos décadas y seis Copas del Mundo.

A los 41 años, el delantero disputó el último Mundial de una trayectoria extraordinaria. Desde su debut en Alemania 2006 hasta esta edición de 2026, el portugués fue protagonista de una era, acumulando récords, goles y actuaciones que lo ubicaron entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, hubo un objetivo que siempre se le resistió: levantar la Copa del Mundo y bordar la estrella en el escudo de Portugal.

La imagen del portugués con lágrimas en los ojos recorrió el mundo en cuestión de minutos. No era una eliminación más. Era la despedida de un futbolista que disputó seis Mundiales, convirtió 11 goles en la competición y lideró a varias generaciones de jugadores portugueses. Era también el final de la última oportunidad de conquistar el único gran trofeo que faltaba en una carrera repleta de éxitos.

Aunque la Copa del Mundo nunca terminó en sus manos, el legado de Cristiano Ronaldo trasciende cualquier título. Máximo referente de la historia de Portugal, ganador de innumerables trofeos a nivel de clubes y selección, y protagonista de una época dorada del fútbol mundial, el capitán luso se despidió del torneo más importante del planeta dejando una huella imborrable.

España continuará su camino hacia los cuartos de final. Portugal, en cambio, deberá comenzar una nueva etapa. Y el fútbol mundial deberá acostumbrarse a una imagen inédita: un Mundial sin Cristiano Ronaldo, luego de veinte años en los que el portugués fue uno de los grandes protagonistas de la escena internacional.