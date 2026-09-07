Tras la caída de su equipo ante River en el Monumental, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila estalló contra el arbitraje de Nicolás Ramírez. Después de la derrota 3-1 de la Lepra mendocina en su visita a Núñez, el dirigente mendocino cuestionó algunas decisiones del árbitro y fue contundente al referirse a su actuación. Además, más tarde publicó un tuit contra el colegiado y contra Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA.

"Me voy muy caliente, Obviamente que con el arbitraje. No con los jugadores, los jugadores la verdad es que jugaron un partidazo. No con el rival, porque también jugó un partidazo. Pero el árbitro es un bandido", comenzó disparando Vila, que dejó en claro que su bronca viene de antes: "Bueno, si miramos la Copa Argentina, lo que hizo, que es de público conocimiento... no hace falta que lo diga yo. Hoy la verdad que nos inclinó la cancha; todo el tiempo para un solo lado. No quiero que nos dirija más. Él y el jefe de los árbitros, otro bandido", refiriéndose a Beligoy.

La queja del mandamás de Independiente Rivadavia pasó por el penal de Leonard Costa a Ángel Correa y por algunas amonestaciones que Ramírez decidió omitir para el lado de River, aunque hay que decir que el juez también consideró que la peligrosa plancha de José Florentín en el primer tiempo no sea de roja directa. "No voy a pedir nada, es un partido. Si quiere dirigir, que siga dirigiendo. El equipo jugó muy bien. Podríamos haber llegado al empate con ese tiro que pegó en el palo. Pero bueno, es muy difícil dar vuelta a un resultado cuando jugamos contra 12", fue la última reflexión de Vila.

“Tenía la esperanza en el fondo que Ramírez esta vez se redimiera del papelón que hizo en la Copa Argentina el año pasado, pero no, es un caradura”, agregó el presidente y empresario de medios apuntando a la final de la Copa Argentina 2025, que Independiente Rivadavia disputó ante Argentinos Juniors. A pesar de que el Azul del Parque se consagró por penales, el partido terminó empatado, resultado al que el conjunto de La Paternal después de una adición de 15 minutos del árbitro tras la expulsión y los insultos hacia el juez de Alfredo Berti.

El mensaje que Vila publicó y después borró

Una vez terminado el partido, Vila volvió a expresar su bronca a través de su cuenta de X. “Nicolás Ramírez y Federico Beligoy, hoy no les voy a decir todo lo que pienso de ustedes. Dejo para la próxima decirles que son dos bandidos. Y ustedes ya saben por qué lo digo! Saludos”, escribió el presidente de Independiente Rivadavia. Minutos después, eliminó la publicación.