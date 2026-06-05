La cultura argentina perdió a una de sus figuras, a sus 77 años falleció Carlos Alberto “Indio” Solari, vocalista y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sus letras y figura se volvieron un icono en la cultura futbolera, donde se declaró Hincha de Boca y admirador de Juan Román Riquelme.

Si bien sobrepasó los colores azules y oro, el Indio siempre tuvo su corazón Xeneize, y en Juan Román Riquelme encontró un artistas con pelota bajo la suela. Su relación con el hoy presidente de Boca tiene sentido, ya que en el libro Indio Solari – Recuerdos que mienten un poco, recuerda su pasado futbolero juvenil como “Tiraba buenos centros, pero ante todo era amigo de los que jugaban bien y por eso me metían en sus equipos”.

Devoto del "último 10", Carlos Solari tuvo una buena relación con su ídolo futbolístico, con quien compartió una grandes tardes e incluso estuvo invitado a la despedida de Riquelme, a la cual no asistió para mantener su perfil bajo.

EL Indio y Román en La Bombonera, acompañando a Boca

Entre tantas letras musicales, el icono de la cultura popular argentina le dedicó un poema al futbolista:

“Un artista, creo yo, casi desconociendo tal magnitud y aceptando con gratitud ser un músico popular, tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta. Visitar esa tierra incógnita la veces que sea necesario para así observar la vida desde un estado de conciencia que escapa con paso rápido de las tradiciones, del legado de los muertos. Sus recompensas son la soledad, el viento recio y transitorio de la pasión y las borracheras provocadas por la belleza ocasional.

“Probablemente no consiga nunca que su destino sea nada más que el eco de sus deseos. Debe, entonces, ser lo suficientemente valiente como para que el temor no le impida a su apetito amoroso exponer lo que cree que debe expresar. Aceptará que su destino sea relativo pasajero y violento. Sus emociones, sus reflexiones y sus juicios personales, si no toma por asalto la esquiva belleza, no son nada. De lo extraordinario y extraño debe nutrirse su estilo (que nunca es neutral)”.

“Ahora bien, luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces: UN ARTISTA ES ROMAN“.

Carlos “Indio” Solari se convirtió en ícono de la cultura popular, sus letras en canciones trascendieron más allá de la música y se volvieron frases de banderas que se reflejan en todas las canchas del fútbol argentino.