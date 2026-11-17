Se llevará a cabo un Campus de Fútbol Mixto en Huinganco, una iniciativa que busca acercar oportunidades de capacitación y formación deportiva a niños y niñas del norte neuquino. La jornada tendrá lugar el martes 24 de noviembre en la cancha municipal Vicente Contreras, ubicada sobre avenida Antiguos Pobladores, y estará a cargo del ex jugador de Boca Juniors, Argentinos Juniors, Racing Club de Avellaneda, Ferro Carril Oeste y la selección argentina Carlos Javier Mac Allister, quien brindará herramientas y conocimientos orientados a consolidar patrones técnicos y tácticos del fútbol.

Desde la secretaría de Deportes se informó que la propuesta está destinada a deportistas federados y comunitarios de las categorías 2011, 2012, 2013 y 2014, promoviendo un espacio de aprendizaje, intercambio y desarrollo para jóvenes futbolistas de la región.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/KTFru8HGV7hPts9k7

Campus de Fútbol Mixto en Huinganco: Capacitación gratuita para jóvenes

Actividades

El cronograma comenzará a las 14.30 con las acreditaciones de las categorías 2013 y 2014. A las 15 se dará inicio al campus y a las 17 se realizará una charla con jugadores.

Por su parte, las categorías 2011 y 2012, tendrán sus acreditaciones a las 17, comenzarán las actividades a las 17.30 y participarán de una charla con jugadores a las 19.30. La jornada finalizará con una charla deportiva prevista para las 20.

La actividad será totalmente gratuita y forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la Provincia para fortalecer el desarrollo deportivo en todo el territorio neuquino, generar espacios de formación y garantizar que niños y jóvenes de las distintas regiones tengan acceso a propuestas de calidad.