La tradicional competencia de trekking Doble Apolo no tendrá edición en 2027. La organización comunicó este pasado fin de semana la decisión de suspender la próxima convocatoria, luego de evaluar las consecuencias de los graves incidentes registrados durante la última edición y considerar que no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad de los participantes.

A través de un comunicado oficial fechado el domingo 15 de noviembre, los responsables de la prueba explicaron que se trata de una determinación dolorosa, tomada después de analizar distintos escenarios posibles, pero que consideran necesaria para preservar la integridad de quienes forman parte de la competencia.

En el documento, los organizadores fueron contundentes respecto de los motivos de la suspensión: "Hoy sentimos que no contamos con las garantías institucionales de la justicia necesarias para asegurar que los graves hechos ocurridos en la última edición no vuelvan a repetirse", expresaron.

También hicieron referencia a la situación de los profesores Fernando Castro y Diego Salguero, quienes, según señalaron, fueron los más afectados por los episodios ocurridos durante la competencia. Ambos realizaron las correspondientes denuncias penales y presentaron los certificados médicos ante la Justicia. Sin embargo, desde la organización manifestaron que, pese a haberse presentado como querellantes, la Fiscalía no ha actuado hasta el momento.

El comunicado de la organización anunciando la suspensión de la edición 2027

Preocupación por la seguridad y falta de garantías

Los responsables de la Doble Apolo remarcaron que organizar una competencia de estas características requiere reglas claras y un marco de protección real para los participantes, el equipo organizador y el espíritu deportivo.

"Preferimos guardar el recuerdo intacto de lo que supimos construir juntos, antes que arriesgar lo más valioso que tenemos: la confianza y la seguridad de nuestra gente", sostuvieron.

Además, advirtieron que la suspensión tendrá consecuencias que exceden el ámbito deportivo, ya que afecta directamente a trabajadores, proveedores y personas vinculadas con la organización. También tendrá un impacto indirecto en la actividad económica de la ciudad, por el movimiento que genera la llegada de corredores y acompañantes, con consumo en alojamientos, combustibles y comercios.

Suspensión de la Doble Apolo 2027 por falta de seguridad garantizada

Un adiós con la expectativa de volver

Pese a la decisión, los organizadores expresaron su agradecimiento a los corredores, las familias, los auspiciantes y los voluntarios que acompañaron la competencia a lo largo de los años.

"Nos duele dar un paso al costado en este año, pero creemos firmemente que cuidar la integridad de la Doble Apolo es también saber frenar a tiempo cuando las condiciones no están dadas", señalaron.

El comunicado lleva las firmas de los profesores Pablo González y Alejandro Pellegrini, quienes cerraron el mensaje con un deseo de que, con el tiempo y las garantías necesarias, la comunidad pueda volver a encontrarse en la línea de largada.