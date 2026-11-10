El futbolista chileno, Carlos Palacios, se presentó ante la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una investigación que involucra a su suegro. La causa está relacionada con una camioneta registrada a nombre del jugador que habría sido utilizada para trasladar drogas. Su abogado negó cualquier participación del volante y aclaró que no fue formalizado ni tiene medidas cautelares.

La reciente consagración de Boca Juniors quedó atravesada por una noticia que generó repercusiones en el mundo xeneize. Carlos Palacios debió declarar en calidad de imputado ante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en el marco de una investigación por tráfico de drogas que tiene como uno de sus principales involucrados a su suegro, Sebastián Soto Guerra. El mediocampista de 26 años se presentó el lunes 9 de noviembre ante la Brigada Antinarcóticos de la PDI, donde permaneció aproximadamente dos horas acompañado por su abogado, Felipe Moraga.

La investigación tiene como uno de sus ejes una camioneta Mercedes-Benz registrada a nombre del futbolista, que habría sido utilizada para trasladar sustancias ilícitas. El vehículo fue incautado durante los procedimientos vinculados a una causa de narcotráfico de gran escala.

El expediente tiene como antecedente la detención de Sebastián Soto Guerra, suegro de Palacios, durante un operativo realizado en agosto. El hombre quedó en prisión preventiva, acusado de integrar una organización investigada por tráfico de drogas y asociación ilícita.

Tras la declaración, el defensor Felipe Moraga salió a aclarar la situación judicial del jugador y remarcó que su citación como imputado no significa que haya sido formalizado ni que exista alguna medida cautelar en su contra. Según explicó, la Fiscalía convocó al futbolista para que aportara información sobre el vehículo, presentara la documentación correspondiente a su adquisición y pudiera aclarar cómo terminó siendo utilizado por su suegro.

Moraga sostuvo que Palacios había comprado la camioneta de manera legítima, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago. Además, explicó que, luego de instalarse en Argentina para continuar su carrera en Boca durante 2025, el jugador dejó el vehículo en una propiedad familiar en Santiago de Chile.

el Chileno no estuvo en el festejo interno del plantel por el título

En ese sentido, el abogado fue contundente al negar que el mediocampista conociera el presunto uso que se le daba al rodado y aseguró que fue utilizado sin su autorización ni consentimiento.

La situación también generó preocupación por sus posibles consecuencias en el ámbito deportivo e institucional. El abogado reconoció que el episodio le provocó complicaciones laborales al futbolista, incluso en un momento especial para Boca, que viene de celebrar una consagración en el fútbol argentino. Por el momento, la investigación continúa en territorio chileno y no se informó sobre una formalización del jugador ni sobre medidas restrictivas en su contra.