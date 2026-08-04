Mientras espera por volver a estar bien físicamente, Carlos Palacios tiene un gran problema que podría complicar su estadía en Boca. Se trata de la detención de Sebastián Guerra Soto, suegro del chileno, algo que podría vincular presuntamente al jugador con el narcotráfico en Chile. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, no descartó que el futbolista pueda ser parte de la investigación que mantiene al familiar del trasandino en prisión preventiva junto con otros tres imputados.

La detención fue realizada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur, que capturó a Guerra Soto, al que identifican como uno de los líderes de la banda narco “Los Pájaros”. En el operativo se incautó más de una tonelada de sustancias ilícitas, entre ellas 75kg de pasta base, además de armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, con un avalúo superior a los 18 mil millones de pesos chilenos.

Según los informes, Guerra Soto fue detenido en un Mercedes Benz, propiedad de Palacios y que el narcotraficante utilizaba para trasladar droga. Este vehículo sería uno de los que el suegro del futbolista chileno utilizaba para hacer operaciones en diferentes puntos de la zona sur de Santiago. Además del auto, uno de los allanamientos realizados fue en una vivienda arrendada por la hija del detenido, pareja del volante de Boca, la cual sería financiada por Palacios.

Palacios se recupera tras una nueva lesión

Además de este confilcto extrafutbolístico, el 2026 está siendo un año para el olvido en materia física para el chileno. Luego de arrancar con una sinovitis, fue operado de los meniscos de su rodilla y, al tiempo, tuvo una molestia muscular antes de la pretemporada. Una vez se puso en condiciones, sumó algunos minutos con Arruabarrena y le apareció una dolencia en el pectíneo. En la antesala de la revancha con O'Higgins, Palacios tuvo una molestia en un aductor que lo dejó afuera de la revancha ante O'Higgins y trabaja para volver nuevamente a la consideración del DT.