Boca no para e inmediatamente se confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana en Chile, la dirigencia está a detalles de confirmar el cambio de localía a la cancha de Huracán.

El pésimo estado del campo de juego de La Bombonera, como se vio en el cruce de ida ante O’ Higgins por el playoff de la Copa Sudamericana.

Más allá de tener en carpeta la opción de Vélez y Racing, la negociación con los pares de Parque Patricios es la más próxima a concretarse.

El Tomás Adolfo Ducó, el estadio de Huracán, será la casa de Boca por los próximos tres partidos.

De esta manera, el equipo que dirige Rodolfo Arruebarrena recibiría a Estudiantes el próximo miércoles en el Tomás A Ducó por la 3ª fecha del Torneo Clausura ya que en la segunda será visitante de Newell’s el en Rosario.

La agenda Xeneize en cancha de Huracán se extenderá al sábado 8 de agosto contra Vélez y concluirá el 11 de agosto contra Recoleta por la Sudamericana.

La vuelta a casa

Así, según la proyección del personal que trabaja sobre el campo de juego de La Bombonera, la vuelta del equipo para jugar en su propio estadio será recién el 30 de agosto cuando Boca reciba a Lanús.

No es la primera vez que Boca debe realizar una movida semejante por las mismas circunstancias. En 2024 hizo de local ante Sarmiento en cancha de San Lorenzo y en el 2022 lo había hecho contra Rosario Central en Vélez.