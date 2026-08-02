En un entretenido partido, Boca y Newell's Old Boys empataron 2 a 2 en el Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El Xeneize llegaba de una sufrida clasificación por la Copa Sudamericana ante O'Higgins en Rancagua (Chile) y buscaba su primera victoria en el certamen ante un rival que en la previa había caído en su visita a Independiente en Avellaneda.

La visita asumió el rol protagónico del encuentro y desde los primeros intentos proyectó al juvenil Dylan Gorosito por la banda derecha de su ataque. El cierre de una extensa gira para el equipo de Rodolfo Arruaberena tenía que ser con un resultado positivo para dejar en el pasado la goleada en contra en cancha de Riestra en el estreno del campeonato.

A los 18 minutos, una buena jugada de Leonel Flores por la derecha terminó en el centro para Miguel Merentiel que a la carrera cabeceó y la pelota terminó dando en el travesaño. Boca jugaba mejor que el dueño de casa, le copó la mitad de la cancha y tuvo buen juego por los costados del ataque.

Merecidamente, a los 30 minutos, el Xeneize encontró la ventaja en la cabeza de Santiago Ascacibar. El mediocampista visitó el área rival para aprovechar un preciso centro de Sebastián Villa desde la izquierda. Boca ya había acumulado méritos deportivos, pero Merentiel falló en repetidas ocasiones.

Luego del gol, el visitante dejó de insistir en campo rival y, a los empujones, La Lepra comenzó a salir un poco del asedio futbolístico. En la última jugada del primer tiempo llegó la polémica. Una mano de Lautaro Di Lollo en un tiro de esquina a favor del local pudo haber sido penal para los rosarionos que lo protestaron, pero Andrés Merlos dispuso muy rápidamente la reanudación del partido.

Nada hacía imaginar que en el complemento la cosa se le complicaría tanto a Boca y a los 5 minutos sufrió el empate transitorio con la gran definición de Matías Cóccaro dentro del área. El Zorro se tomó un tiempo más para desparramar a su marcador y luego definir con un puntazo para el 1 a 1 parcial.

Como el fútbol es un juego de estados de ánimo, el empate impulsó a la formación de Darío Kudelka que a los 13 minutos lo terminó de dar vuelta con la espectacular definición del capitán juvenil Luca Regiardo.

La noche se ponía oscura para Boca, que comenzó a mover el banco de suplentes y en esas variantes uno de los que saltó al campo de juego fue Alan Velasco que a los 36 minutos lo empató tras una linda jugada que arrancó en el saque largo del arquero Álvaro Montero para Flores, el centro del juvenil para Aranda que amplió un poco más para la llegada de su compañero que de primera cruzó el remate para el 2 a 2.

Ya con la igualdad, el Xeneize siguió insistiendo, tuvo buenas jugadas como para llevarse la victoria, pero no acertó y de esta manera terminó dejando dos puntos en el camino como consecuencia del mal inicio que tuvo en la segunda parte.

Síntesis

Newell’s 2: Josué Reinatti; Franco Escobar, Nicolás Goitea, Lautaro Gianetti, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Boca Juniors 2: Álvaro Montero; Dylan Gorostio, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: PT 30' Ascacibar (B). ST 5' Cóccaro (N), 13' Regiardo (N), 36' Alan Velasco (B).

Cambios: ST 18’ Milton Giménez por Merentiel (B), 21’ Ignacio Ramírez por Cóccaro (N), 30’ Leandro Lozano por Gorosito (B), Alan Velasco por Villa (B), 39' Jerónimo Gómez Mattar por Sotelo (N), 45’ Blas Benedetto por Ríos (N), Bruno Cabrera por Escobar (N) y Valentino Acuña por Guch (N).

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario.

La previa

Los de La Ribera llegan a este partido en medio de una intensa seguidilla de partidos. El jueves venció por penales y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay. Por el Torneo Clausura, en cambio, fue goleado en su debur ante Deportivo Riestra por 3 a 0. La segunda fecha, disputada entre semana, no la jugó debido a su compromiso por el torneo internacional y la recuperará el próximo miércoles desde las 19 probablemente en el Tomás Adolfo Ducó el estadio de Huracán en Parque Patricios ante el mal estado del campo de juego de La Bombonera. Su rival será Estudiantes de La Plata

En cuanto al once, Rodolfo Arruabarrena no pretende realizar demasiadas modificaciones con respecto al equipo que paró en Rancagua, aunque dependerá del desgaste de los futbolistas. Lo más probable es que, como máximo, haya cuatro modificaciones.

Newell's, por su parte, debutó en el Clausura con una sufrida victoria por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en la que fue más en el primer tiempo, pero su arquero Josué Reinatti fue figura sobre el final. Este pasado jueves, cayo en Avellaneda por el mismo resultado ante Independiente. Con tres puntos, marcha octavo en la Zona A.

El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka buscará escaparle a las últimas posiciones de la tabla anual tras un primer semestre en el que apenas sumó 15 puntos. Para eso se reforzó con nombres como Lautaro Gianetti o Agustín García Basso, que le aportarán un salto de calidad al plantel.

En cuanto a la formación, no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al equipo que cayó ante Independiente, aunque no podrá contar con Walter Núñez, que salió lesionado a los 31 minutos de la primera etapa.

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, por Mitre Patagoni 90.5, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1.