Carlos Tévez dio el primer paso para saldar una deuda emocional que mantiene desde que dejó el fútbol profesional. El exdelantero se comunicó con Juan Román Riquelme para solicitar formalmente que su partido despedida se realice en La Bombonera. El presidente de Boca habría aceptado la propuesta, aunque todavía quedan varios detalles por resolver.

Antes de que se confirmara una fecha, comenzaron a trascender los posibles invitados que acompañarían al Apache durante el homenaje. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la lista soñada por el entorno del evento. Los dos compartieron diferentes etapas con el argentino, pero por el momento ninguno aseguró su presencia en Buenos Aires.

La intención es disputar el encuentro durante el segundo o el tercer fin de semana de diciembre. Esa ventana dependerá del calendario oficial, los compromisos internacionales y la situación deportiva del plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena. Por ese motivo, Boca todavía no realizó un anuncio definitivo ni puso entradas a la venta.

El partido quedó pendiente desde que Carlos Tévez anunció su retiro a mediados de 2021, luego de atravesar la muerte de su padre. Tras aquella decisión, el ídolo comenzó una nueva etapa como entrenador y concentró sus energías en distintos desafíos profesionales. Sin embargo, nunca descartó la posibilidad de regresar al estadio para despedirse de los hinchas.

Los números explican la dimensión que tendría el reconocimiento. Carlos Tévez disputó 279 encuentros con la camiseta azul y oro, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos. Esos registros, sumados a su identificación con el club, lo transformaron en uno de los futbolistas más representativos de Boca durante las últimas décadas.

Otra imagen fundamental de su historia ocurrió en 2015, cuando regresó al país después de su paso por Europa. La Bombonera se llenó para recibirlo y aquella presentación se convirtió en una de las mayores demostraciones de cariño que protagonizó un jugador xeneize. La despedida buscaría recuperar parte de esa emoción, esta vez para marcar el cierre definitivo de su recorrido.

Mientras la dirigencia trabaja sobre la disponibilidad del estadio y el armado de la convocatoria, la expectativa continúa creciendo. La confirmación de Messi o Cristiano Ronaldo elevaría todavía más la trascendencia del evento, aunque el verdadero centro de la jornada será el reencuentro del Apache con el público que lo acompañó durante gran parte de su carrera.