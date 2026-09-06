Se corrió el Gran Premio de Italia en el Circuito Internacional de Monza, sensaciones encontradas para Franco Colapinto, quien terminó sumando puntos en el 9no lugar, pero sabiendo que pudo hacer más luego de otra gran largada donde quedó tercero, pero un despiste lo mandó la fondo.

Reconociendo su error, y con la frustración de que algo más podía hacer. El piloto argentino rompió en llanto post GP de Italia, donde estuvo tercero post relanzamiento. “Carrera dura, muy frustrante porque tenía una gran oportunidad y no la aproveche” dijo Colapinto, agregando, “triste, hubiera sido una gran carrera y tuve un gran error. Desaproveché una oportunidad muy grande para mí y para el equipo, debo aprender de esto” culminó.

EL piloto de Alpine largó en la 7ma colocación y pudo escalar tres posiciones quedando cuarto, hasta el accidente de Leclarc, donde se neutralizó la carrera. En el relanzamiento, sumó un puesto más y quedó tercero, pero un despiste en una curva lo al puesto 16, donde comenzó su batalla hasta quedar en el puesto 9.

Con los dos puntos obtenidos, suma 21 en el campeonato y se coloca en el puesto 12 de la general. En 7 días se viene el Gran Premio de España en el pista Madring, donde Alpine buscará seguir creciendo en el campeonato.