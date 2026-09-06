La llegada de Enzo Fernández al Manchester City despertó una enorme expectativa entre los seguidores del conjunto inglés. Noel Gallagher, una de las figuras más reconocidas entre los fanáticos del club, se mostró entusiasmado con la contratación. Su elogio estuvo centrado especialmente en la actitud que el argentino puede aportar dentro de la cancha.

El músico de Oasis nunca escondió su pasión por los Citizens y suele analizar públicamente las decisiones deportivas del equipo. Esta vez, durante una entrevista con talkSPORT, dejó en claro su satisfacción con el nuevo refuerzo. “Enzo es exactamente el jugador que necesitamos”, aseguró Noel Gallagher al evaluar el armado del mediocampo.

La valoración no estuvo relacionada únicamente con la técnica de Enzo Fernández para manejar la pelota o participar en la creación. El artista destacó su carácter, su intensidad y la disposición para disputar cada sector del campo. Desde su mirada, esas cualidades pueden ofrecerle al plantel una variante que no encuentra fácilmente entre sus futbolistas más creativos.

Para describir el perfil que espera observar, Gallagher eligió como referencia a una figura histórica del fútbol inglés. “Quiero un jugador del estilo de Roy Keane. No lo pongo al nivel de Roy Keane, pero quiero a alguien que se meta con los mediocampistas rivales”, explicó. La comparación apuntó al temperamento y no a igualar las trayectorias de ambos.

Esa clase de futbolista es la que el músico considera necesaria para modificar el tono de determinados partidos. Al diferenciar las funciones que cumplen otros integrantes del equipo, sostuvo: “Quiero eso en el City porque Phil no lo hará, Elliott Anderson no lo hará”. De esta forma, marcó que Phil Foden y Anderson poseen características distintas dentro del funcionamiento colectivo.

Enzo Fernández arribó desde Chelsea después del cierre del mercado de pases y quedó bajo las órdenes de Enzo Maresca. Su incorporación no solo amplía las alternativas para distribuir el juego, sino que también suma un mediocampista dispuesto a involucrarse en los cruces físicos. Esa combinación alimenta la ilusión alrededor de lo que podrá ofrecer con la camiseta celeste.

Noel Gallagher también se refirió a la personalidad que vuelve incómodo al argentino cuando actúa como rival. “Todo el mundo dice ahora que Fernández es esto o aquello. Sí, lo es cuando juega contra vos. Pero, cuando está en tu equipo, es el tipo de jugador que querés tener”, expresó. Su reflexión convirtió las críticas que suele recibir el volante en el principal argumento para celebrar su llegada al City.