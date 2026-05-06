Carlos Villagrán vivió una visita muy especial en el estadio de Inter Miami, donde fue a ver de cerca a Lionel Messi. El actor mexicano, recordado por su inolvidable personaje de Kiko en El Chavo del 8, se robó parte de las miradas en una jornada marcada por la sorpresa, la nostalgia y un deseo personal que todavía busca cumplir.

La presencia del artista no pasó desapercibida entre los hinchas que se acercaron al Nu Stadium para seguir al equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía. Aunque el foco estaba puesto en el partido, la aparición de una figura tan querida por varias generaciones terminó generando una reacción inmediata en las tribunas y también en redes sociales.

El club, además, decidió recibirlo con un gesto especial. Carlos Villagrán fue reconocido durante su paso por el estadio y recibió una camiseta personalizada con su nombre, una señal del cariño que todavía despierta su personaje en distintos países de América Latina. Las imágenes del momento no tardaron en circular y provocaron una ola de comentarios afectuosos.

En medio de esa visita, el actor dejó una confesión que explicó el verdadero motivo de su entusiasmo. “Me siento afortunado. Messi es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘no me voy a morir sin darte la mano’”, expresó, dejando en claro que su ilusión iba más allá de presenciar un encuentro del Inter Miami.

La frase también mostró el peso que tiene Lionel Messi incluso para figuras que ya forman parte de la memoria popular. Para Carlos Villagrán, el viaje tuvo algo de homenaje, pero también de misión: poder cruzarse cara a cara con el capitán argentino y saludarlo personalmente después de años de admiración.

Ese deseo quedó resumido en una expresión que rápidamente se volvió el detalle más comentado de su visita: "no me voy a morir sin darte la mano". Con esa frase, el actor convirtió una salida futbolera en una escena cargada de expectativa, donde el fanatismo por Messi se mezcló con el cariño que el público todavía le tiene a Kiko.

Finalmente, el encuentro entre el capitán argentino y Carlos Villagrán se dio en buffet del estadio. “Te respeto, te voy a defender toda la vida, no me he perdido nada de lo que te ha pasado. Y aún no creo que estoy frente a tí”, mencionó Kiko, quien cerró con una imitación y un tierno abrazo con Leo.