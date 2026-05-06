La declaración de Gavi no tardó en generar repercusión en redes sociales y en el mundo del fútbol. El joven mediocampista del Barcelona sorprendió al revelar públicamente su simpatía por Boca Juniors, un dato que hasta ahora no era tan conocido por los fanáticos argentinos.

Todo surgió en una entrevista con el medio Dsports, donde el futbolista español fue consultado sobre su relación con el fútbol sudamericano. Sin dudarlo, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “¿Un equipo de Sudamérica? Siempre me gustó Boca”.

La confesión de Gavi impactó especialmente en los hinchas del club de La Ribera, que no tardaron en replicar el video y celebrarlo como propio. En tiempos donde las figuras europeas suelen mantener distancia de los equipos sudamericanos, este tipo de declaraciones genera un fuerte vínculo emocional.

A sus 19 años, Gavi ya es una de las piezas clave del Barcelona y de la selección española. Su estilo de juego intenso, su personalidad dentro de la cancha y su proyección lo posicionan como una de las grandes figuras del fútbol actual, lo que le da aún más peso a su guiño hacia Boca Juniors.

Además, el dato suma un condimento extra si se tiene en cuenta que otro español ya forma parte del plantel xeneize: Ander Herrera, quien se incorporó como refuerzo y se convirtió en una de las caras europeas dentro del vestuario. Su presencia refuerza ese puente futbolero entre España y Argentina.

No es la primera vez que jugadores europeos muestran simpatía por clubes argentinos, pero en este caso llamó la atención por la frescura y espontaneidad de sus palabras. “Siempre me gustó Boca”, insistió, dejando en claro que no se trató de una respuesta improvisada.

En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a pedir que Gavi visite la Argentina o incluso que en algún momento de su carrera vista la camiseta azul y oro. Aunque se trata de un escenario lejano, el simple gesto ya alcanzó para conquistar corazones.

Mientras tanto, Gavi continúa enfocado en su presente en el Barcelona, pero su confesión dejó en claro que el fútbol no tiene fronteras. Y que, incluso desde España, el sentimiento por Boca Juniors puede nacer y crecer con la misma intensidad.