La carrera inclusiva Evolucionando se disputará en Senillosa

Mediante las distintas ediciones de la carrera atlética inclusiva Evolucionando, se promueven espacios deportivos inclusivos, participativos y accesibles, donde personas con y sin discapacidad pueden encontrarse, compartir y disfrutar de la actividad física en igualdad de oportunidades. El 9 de agosto, Senillosa recibirá por primera vez la tradicional competencia, que invita a ser parte de una jornada de deporte, inclusión y encuentro.

Deporte e inclusión, en todo el territorio provincial

Las carreras inclusivas realizadas en diferentes puntos de la provincia permitieron acercar el deporte a las comunidades, fortalecer el trabajo territorial y visibilizar las capacidades de cada participante. Niños, jóvenes, adultos, familias, instituciones, deportistas y organizaciones sociales fueron protagonistas de jornadas atravesadas por la alegría, el compañerismo y la superación personal.

Quienes participen el domingo 9 de la prueba atlética Evolucionando tendrán una oportunidad para volver a compartir en familia, acompañar a los participantes y reafirmar que no existen límites cuando una comunidad trabaja unida. Se realizará en las categorías kids, 2 kilómetros accesible, 5 y 10 kilómetros.

Las personas interesadas se pueden inscribir a través del siguiente formulario: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1eXe8176vIcl4XW7X3HNh4PqMt2qDk0ElgvfaQNrg4nZRDA/viewform

La propuesta deportiva se desarrolla mediante la articulación con municipios, instituciones educativas, organizaciones vinculadas a la discapacidad, equipos deportivos y referentes de cada localidad. Esto permite que las actividades lleguen al territorio y respondan a las necesidades específicas de cada comunidad.

En 2025 el programa “Evolucionando” recorrió distintas regiones de Neuquén, con la participación de 3.150 personas, llevando el deporte inclusivo y generando espacios de participación para toda la comunidad. Se realizaron carreras en Neuquén, Plottier, Chos Malal, Junín de los Andes, Aluminé y Centenario.