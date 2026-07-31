La Copa Davis en Neuquén comienza a trascender lo deportivo para convertirse en un evento más que convocante para la primavera de la capital provincial. Del 19 al 20 de septiembre, el equipo nacional capitaneado por Javier Frana se presentará en el Rucha Che ante Turquía por Grupo Mundial I.

Será una propuesta bajo techo, en superficie dura, que ha despertado mucho interés por parte de los seguidores del tenis en todo el país.

Javier Franca, el capitán del equipo argentino de la Copa Davis que jugará en Neuquén Capital.

Por esa razón es que diferentes empresas turísticas han armado sus paquetes para hinchas que llegarán al norte de la Patagonia y disfrutarán de la propuesta que mañana será presentada formalmente por las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis en la sede del evento.

Un paquete deportivo de hotelería cuatro estrellas, cena de bienvenida y traslados desde el lugar de pernocte hasta el Estadio Ruca Che cotiza en 800 mil pesos. A ello se le suma el valor de entradas que se conocerá este fin de semana en la voz de Agustín Calleri y los tickets aéreos.

Con una capacidad cercana a los 7 mis espectadores dentro del Ruca Che, las proyecciones en cuanto al número de visitantes son muy altas, más allá del porcentaje de regionales que se volcarán a la zona del Oeste neuquino.

Transmisión internacional

Neuquén estará en la transmisión televisa internacional durante todo un fin de semana. Para la Argentina, es TyC Sports quien tiene los derechos oficiales por lo que todo su equipo de producción, técnico y periodístico también se instalará desde los días previos en Neuquén Capital.

Lo que despierta mucho interés es conocer la logística que demandará el armado de la cancha sobre el parquet del Ruca Che. Ya adelantó Calleri, titular de la AAT, que se extenderá una carpeta artificial, pero representa toda una novedad en un país donde el polvo de ladrillo es la superficie por excelencia.

El Estadio Ruca Che está recibiendo vóley internacional como preliminar al gran evento tenístico por la Copa Daavis.

La última vez que en Argentina se jugó Copa Davis bajo techo fue en la final del 2008 contra España en Mar del Plata. El polideportivo Islas Malvinas recibió a la dupla Juan Martín Del Potro y David Nalbandian que de manera increíble no se consagró campeón.

Tuvieron que pasar 18 años para que se vuelva a montar algo semejante dentro del país y eso ocurrirá en Neuquén.