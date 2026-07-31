A paso firme, la neuquina Daiara Valenzuela se sigue abriendo dentro del circuito internacional de Pádel. En Europa, consiguió dos títulos dentro del FIP Tour, junto con su compañera Lea Godallier. “Estoy en mi mejor versión, estoy teniendo buenos resultados y eso me hace sentir muy bien”

Radicada en Madrid, la neuquina se alzó en las últimas semanas con el título Silver de Narbonne, Francia; y el pasado fin de semana, se consagró en Oporto, Portugal; logros que le dan buenos números para posicionarse en el ranking mundial.

“Estoy contenta con mi compañera porque venimos trabajando muy bien, saqué mi mejor versión y contenta con los resultados que venimos consiguiendo” expresó la neuquina a Grito Sagrado, agregando además que esta temporada su prioridad es “estar bien ranqueada, es lo que me hace crecer, esa es lo prioritario”.

Con Lea Godallier conforman una gran dupla dentro del circuito

Hace dos años que está fuera de casa, buscando los objetivos trazados; “Estoy en mi mejor versión, estoy teniendo buenos resultados y eso me hace sentir muy bien. Lea me da mucha confianza y tengo que seguir concentrada para dar lo mejor y poder estar en la selección para el mundial”.

“Son dos años y medios fuera de casa, cuando las cosas están mal flaqueas, pero ahora que estoy más acompañada estoy para tirar adelante. Con todo el tiempo que llevo remándola, no voy a tirar todo ahora”.

Ahora, la neuquina entra en receso dentro del Circuito internacional, la idea es seguir entrenando en España y mantener el foco para lo que se viene, donde además del mundial de Pádel, también habrán competencias de primera línea internacional, que dan puntos para el ranking.

Nota con Valenzuela en Grito Sagrado: