El fútbol suele ofrecer imágenes sorprendentes, pero lo ocurrido en el duelo entre Liga de Portoviejo y El Nacional por la Serie B de Ecuador superó cualquier pronóstico. En medio de un encuentro que terminó con victoria visitante por 1-0, una escena protagonizada por Édison Caicedo y un carrito médico se convirtió en el centro de todas las miradas.

La curiosa secuencia ocurrió durante la segunda mitad del compromiso. Todo comenzó cuando un futbolista de Liga de Portoviejo necesitó asistencia y el vehículo utilizado para trasladar jugadores lesionados ingresó al campo de juego para retirarlo. Hasta ese momento, la situación parecía desarrollarse con absoluta normalidad.

Sin embargo, cuando el carrito emprendía la salida del terreno, se produjo un inesperado cruce de caminos. Édison Caicedo, que caminaba por una zona cercana, no advirtió la trayectoria del vehículo. Al mismo tiempo, el conductor tampoco detectó la presencia del mediocampista, generando una colisión accidental que sorprendió a todos los presentes.

Las imágenes muestran cómo el futbolista recibe el impacto lateral del carrito, provocando momentos de incertidumbre. Compañeros, rivales y miembros del cuerpo médico reaccionaron rápidamente al observar la situación, temiendo que el golpe pudiera haber causado una lesión de consideración.

Afortunadamente, la acción no pasó de un susto. Según se pudo observar, las ruedas del vehículo nunca llegaron a pasar por encima de los pies de Caicedo. El contacto se produjo con una de las estructuras laterales del carrito, que golpeó la zona del muslo del jugador, quien pudo recuperarse rápidamente.

La maniobra también afectó de manera involuntaria al futbolista que estaba siendo trasladado. En medio del movimiento generado por el choque, recibió un leve golpe en el rostro. Pese al incidente, el jugador fue revisado por los médicos y pudo continuar formando parte del partido sin mayores complicaciones.

Édison Caicedo y un momento insólito

Mientras tanto, el encuentro siguió disputándose y Liga de Portoviejo logró quedarse con una importante victoria por 1-0 frente a El Nacional. El resultado profundizó el complicado presente del conjunto local, aunque el foco de atención terminó desplazándose completamente hacia el insólito episodio ocurrido dentro del campo.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una enorme cantidad de comentarios, memes y bromas entre los aficionados. Lo que comenzó como una asistencia médica rutinaria terminó transformándose en una de las escenas más insólitas y comentadas del fútbol sudamericano en los últimos días.