En una reunión pactada para hoy, la dirigencia de Boca le comunicó a Claudio Úbeda que no seguirá como entrenador. Luego del fracaso que significó la eliminación de la Copa Libertadores luego de perder ante Universidad Católica, puertas adentro la decisión fue que el Sifón, cuyo contrato concluía a fines de junio, no continúe al frente del plantel.

Lo que era una decisión ya tomada luego del final del encuentro ante la U Católica se formalizó hoy en el encuentro entre Juan Román Riquelme y el DT en el que se le comunicará que su contrato no será renovado. Inclusive los nombres de Néstor Lorenzo, actual entrenador de Colombia que finaliza contrato tras el Mundial, y Antonio Mohamed (viene de coronarse en la Concachampions con Toluca) son los dos principales apuntados por el presidente de Boca.

Lorenzo y Mohamed, los principales apuntados por Riquelme.

De esta manera, Úbeda culmina su paso por Boca luego de asumir tras el deceso de Miguel Ángel Russo, al que acompañó como ayudante de campo cuando el fallecido DT asumió previo al Mundial de Clubes 2025. Los números del entrenador con paso por la Selección Argentina Sub-20 en el club de La Ribera arrojan 32 encuentros disputados con 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, totalizando un 60,42% de efectividad. No obstante, las eliminaciones de local en el anterior Torneo Clausura y en el Apertura, sumado al fracaso en Copa Libertadores, aceleró el fin de ciclo.