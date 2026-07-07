Con la expectativa puesta en el cruce entre la Selección Argentina y Egipto por el Mundial 2026, Ricardo Caruso Lombardi volvió a convertirse en tendencia. El entrenador y conductor cumplió la promesa que había realizado días atrás y aceptó raparse completamente en vivo durante su programa, luego de la ajustada victoria del equipo de Lionel Scaloni frente a Cabo Verde.

Todo había comenzado la semana anterior en Caruso Cooling Break, el ciclo que conduce por Aura, cuando aseguró que se cortaría todo el pelo si la Selección Argentina "sufría algún daño" en el encuentro anterior. Tras el triunfo, intentó justificar que la promesa no debía cumplirse porque, según su interpretación, el equipo nunca estuvo realmente comprometido.

Sin embargo, sus compañeros no compartieron esa mirada y rápidamente comenzaron a insistir para que respetara su palabra. Después de varios minutos de debate, Ricardo Caruso Lombardi terminó aceptando el desafío y se sentó frente a las cámaras para someterse a la maquinita, generando un momento de gran repercusión entre quienes seguían la transmisión.

El encargado de llevar adelante el cambio de look fue el reconocido estilista Fabio Cuggini, quien comenzó a raparlo mientras el exdirector técnico intentaba tomarse la situación con humor. "Ahora hay muchos árbitros contentos", lanzó entre risas mientras observaba cómo caían mechones de cabello sobre sus hombros.

Una vez finalizado el corte, el estudio explotó en aplausos. Alejandro Parmo y el resto de los integrantes del programa coincidieron en que el resultado había sido mucho mejor de lo esperado. Incluso, comenzaron a corear: "¡Tiene huevos, Caruso tiene huevos!", en reconocimiento a que finalmente había cumplido con la apuesta.

Fiel a su estilo, Ricardo Caruso Lombardi no dejó pasar la oportunidad para seguir con las bromas. Entre risas y algo de resignación, miró a Fabio Cuggini y exclamó: "¿Cuggini te puedo putear! Me mataste", desatando nuevas carcajadas en el estudio.

Después llegaron las inevitables comparaciones. Algunos aseguraron que el flamante look lo hacía parecerse a Curly, de Los tres chiflados; otros mencionaron a un Minion, al Sr. Cara de Papa de Toy Story e incluso al chef Germán Martitegui, comentarios que alimentaron el clima distendido de la emisión.

La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de Aura, la plataforma que apuesta por contenidos en vivo con un formato diferente. La incorporación de Ricardo Caruso Lombardi le dio al canal una fuerte impronta futbolera, mezclando análisis, opiniones sin filtro y situaciones inesperadas como la que protagonizó en la antesala del duelo de la Selección Argentina frente a Egipto.