Que Ricardo Caruso Lombardi está en contra de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no es novedad. Hace tiempo que viene insistiendo desde su lugar en el panel de TN Deportivo que está todo arreglado con los ascensos en el fútbol argentino. Cuando suceden situaciones como las de este domingo pasado hay que darle sentido a sus afirmaciones.

En el medio de esta crítica constante hacia todo lo que pasa en el ente máximo del fútbol argentino, en especial en las categorías de ascenso, el pasado fin de semana tiró varios pronósticos, algunos se dan y en otros falla pero este domingo fue contundente con respecto a lo que iba a ocurrir en las finales del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 por el ascenso al Torneo Federal A de este año.

En declaraciones al programa Grito Sagrado que se emite por los medios del Grupo Prima Multimedios, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias admitió que "pensá que en cuartos de final, semifinal, y final, va los mismos árbitros. Un referí que aparece en los momentos claves, cada vez que tiene que jugar un equipo ligado al poder. Ya sabemos como se comportan Lucas Novelli y Martín Nardelli, nada bueno puedo pasar con esos muchachos dirigiendo".

En la pantalla de la emisora nacional afirmó entre sábado y domingo que "si yo fuera de La Amistad ni viajo. No hay chances. Tiene que ser una catástrofe Van directamente a eso y la gente de Cipolletti lo sabe. Les dijeron que se callen la boca, que el año que viene se van a portar bien con ellos, pero que este campeonato que se olviden. Convencen a todos”.

En los pronósticos que tiró el polémico panelista no falló ninguno esta vez. "FADEP pasa caminando porque puso un cuarteto arbitral ya sabemos cómo dirige el árbitro que le tocó, los líneas, todo, ya está, sube seguro. Escobar sube seguro, Tucumám Central ganó todos los partidos con polémica y el único partido que va a ser normal y hasta ahí va a ser Juventud Unida de Gualeguaychú con Puerto Vilelas".

Así fue la nota completa, donde Caruso Lombardi, no se guardó nada