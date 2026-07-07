Speed volvió a convertirse en protagonista del Mundial 2026, pero esta vez no por una burla contra Lionel Messi ni por una reacción exagerada en favor de Portugal. El streamer estadounidense se quebró en plena transmisión después de ver a Cristiano Ronaldo eliminado del torneo, en lo que habría sido su último partido mundialista.

La derrota de Portugal ante España por 1-0 en el Dallas Stadium de Arlington dejó una escena que rápidamente explotó en redes. Mientras Cristiano Ronaldo aparecía en las pantallas del estadio despidiéndose, IShowSpeed no pudo contenerse y empezó a llorar frente a miles de espectadores que seguían su reacción en vivo.

El golpe fue todavía más fuerte porque el creador de contenido estaba convencido de que Portugal podía seguir avanzando en la Copa del Mundo. Tirado en un rincón, completamente desbordado, Speed lanzó una frase que resumió su decepción: “Pensé que iban a ganarlo todo… Juro por Dios, wallahi… Rezó… mis oraciones no fueron escuchadas”.

El fanatismo del streamer por Cristiano Ronaldo volvió a quedar expuesto minutos después, cuando intentó despedirse de su ídolo con una mezcla de tristeza y frustración. "Ronaldo, te quiero. Lamento que hayas perdido la Copa del Mundo. Quería que ganaras…", expresó, todavía afectado por la eliminación portuguesa.

La situación, lejos de calmarse al salir del estadio, tomó un giro aún más viral. Rodeado por guardias de seguridad y seguido por varios fanáticos, Speed caminaba hacia su vehículo cuando alguien gritó "Messi". Esa sola palabra bastó para hacerlo explotar de bronca en medio de la salida.

La reacción fue inmediata y completamente fuera de control. "¿¡Quién dijo eso!? ¿¡Quién dijo eso!? ¿¡Quién dijo esa mierd*!? ¿¡Quién dijo eso!?", gritó mientras buscaba identificar a la persona que había mencionado al capitán argentino. El contraste entre el llanto por Cristiano y la furia al escuchar el nombre de Messi no tardó en generar burlas en redes.

El último momento llamativo llegó cuando IShowSpeed ya estaba por irse del estadio. Desde la camioneta, vio a un niño fanático de Messi con una imagen editada de Cristiano Ronaldo y volvió a reaccionar de manera exagerada: bajó la ventanilla y le quitó el cartel de la mano, ante las risas de quienes estaban alrededor.

Así, la eliminación de Cristiano Ronaldo terminó dejando una de las escenas más comentadas del Mundial. Para Speed, la despedida de su ídolo fue un golpe emocional; para las redes, otro capítulo perfecto de su personaje desbordado, burlón y completamente atravesado por la rivalidad con Messi.