La historia de Lionel Messi también puede recorrerse a pie por las calles de Rosario. El circuito que sigue las huellas de su infancia tiene una parada imposible de pasar por alto: la vivienda donde creció el astro argentino, ubicada a apenas 150 metros de la Villa Suramericana, donde se alojan los atletas que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El recorrido comienza con el mural "De otra Galaxia y de mi ciudad", continúa con "De otra Galaxia y de Grandoli", en referencia al club donde Messi dio sus primeros pasos, y termina en "De otra galaxia y de mi barrio", ya dentro de La Bajada. Allí aparece la casa que vio crecer al futbolista y que actualmente está rodeada de banderas, imágenes y distintos homenajes.

La cercanía con la Villa hizo que el lugar adquiriera todavía más movimiento durante estos días. Deportistas de distintas delegaciones se acercan para fotografiarse frente a la fachada, tocar las rejas y llevarse un recuerdo de uno de los sitios más importantes en la vida de Lionel Messi. Paraguayos y chilenos, incluso, posaron junto a una réplica de la Copa del Mundo que forma parte de la decoración.

A pocos metros, el camino conduce hacia el pasaje Lavalleja, otro punto cargado de recuerdos. Allí, entre mates, murales y vecinos que mantienen viva la identidad del barrio, aparece el relato de quienes conocieron al futbolista mucho antes de que se convirtiera en una figura mundial.

"Nací y me crie acá. Lo conozco desde muy chico, desde bebé. Tuvimos una infancia hermosa, y eso lo que queremos mostrar, que este barrio es muy lindo y se ven chicos corriendo y jugando a la pelota todo el tiempo... Mantiene su esencia", contó Walter, conocido como Waly, uno de los vecinos que recuerda los primeros años de Messi.

El barrio, además, prepara un nuevo reconocimiento para su vecino más famoso. "Acá se va a realizar un homenaje a Leo, del 16 al 20 de septiembre, con 32 artistas locales que van a venir a pintar murales por todo el barrio, en paredes que los vecinos cedieron. Nos llena el corazón, porque creo que hablamos de una persona que lejos de generar grietas las rompe. Homenajearlo a él es homenajear a un grande", explicó Waly.

De la infancia al homenaje

La conexión de los Juegos Suramericanos con la vida de Messi no termina en su antiguo hogar. Algunas de las competencias se desarrollarán en el estadio Marcelo Bielsa, el histórico Coloso del Parque de Newell's Old Boys, club donde el rosarino jugó durante su infancia. Allí también protagonizó una recordada escena haciendo jueguitos en el centro del campo.

"No sé si fue un partido que jugó Diego (Maradona), creo que sí, pero no sé... En el video se ve que me mandaron a hacer jueguitos, ja", recordó alguna vez Lionel Messi junto al Patón Guzmán. Así, mientras Rosario recibe a deportistas de todo el continente, el barrio que vio nacer al ídolo vuelve a quedar en el centro de la escena. La casa de Messi, convertida en santuario, es una de las paradas inevitables.