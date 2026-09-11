Victoria Granatto quedó envuelta en una inesperada polémica después de una entrevista en la que habló sobre la repercusión que tuvo el mensaje de Lionel Messi para Las Leonas tras su consagración mundial. Sus palabras fueron interpretadas de distintas maneras en redes sociales y rápidamente generaron una fuerte ola de críticas hacia la integrante de la Selección argentina de hockey.

Todo comenzó cuando Vicky Granatto expresó su incomodidad por la importancia que algunas integrantes del plantel le dieron al saludo del futbolista. “A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada... Lo importante es que está Lucha (Aymar), Mechi (Margalot), Ceci (Rognoni), Magui (Aicega)... Nuestra historia es mucho más grande”, había señalado.

La repercusión de esa declaración fue inmediata y llevó a Victoria Granatto a poner su cuenta de Instagram en privado. Sin embargo, la deportista decidió posteriormente realizar un extenso descargo para explicar el contexto de aquella entrevista y dejar en claro que, según su mirada, sus palabras habían sido utilizadas de manera parcial.

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras”, comenzó diciendo la jugadora de Las Leonas. Luego profundizó sobre el impacto que tuvo la situación: “Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”.

En su explicación, Granatto remarcó que su intención nunca fue cuestionar al capitán de la Selección argentina de fútbol. “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, sostuvo.

La referente de Santa Bárbara también apuntó contra la forma en la que se difundieron sus declaraciones y consideró que detrás de la controversia hubo una intención de desviar la atención. “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, afirmó.

Además, Victoria Granatto buscó separar a sus compañeras de la controversia y aclaró que las declaraciones fueron exclusivamente personales. “Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, manifestó la integrante de Las Leonas.

A sus 35 años, Victoria Granatto cuenta con una extensa trayectoria vinculada al hockey y es una de las referentes surgidas de Santa Bárbara que alcanzaron la máxima categoría del deporte argentino. Su vínculo con la disciplina también tiene un fuerte componente familiar: sus hermanas Mariquena, María José y Delfina Granatto compartieron ese camino, mientras que sus padres, Marcelo y Evangelina, también estuvieron relacionados con el deporte.

La historia de las hermanas Granatto comenzó en Florencio Varela, donde dieron sus primeros pasos en el hockey del Círculo Universitario de Quilmes. Cuando esa actividad dejó de funcionar, la familia comenzó a viajar hacia Gonnet para que pudieran continuar entrenándose en Santa Bárbara. Finalmente, en 2004 se instalaron en La Plata y el club pasó a convertirse en una parte fundamental de sus vidas. Uno de los recuerdos más importantes para Victoria Granatto ocurrió en 2015, cuando pudo compartir el plantel principal de Santa Bárbara junto a sus tres hermanas en el torneo Metropolitano femenino de Primera División.