Ezequiel “Pocho” Lavezzi volvió a hablar públicamente sobre uno de los períodos más complejos de su vida. El exdelantero de la Selección Argentina, retirado del fútbol profesional desde 2019, contó cómo fue atravesar la depresión luego de ponerle punto final a su carrera y explicó la importancia que tuvieron distintas personas de su entorno durante su recuperación.

En diálogo con el programa Fenomeni, el exjugador del Napoli, PSG y San Lorenzo se refirió por primera vez con gran profundidad a su estado emocional. “Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento. De a poco me voy recuperando”, reconoció Lavezzi, quien también explicó el vacío que sintió cuando dejó la actividad profesional.

“Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo”, expresó el exfutbolista al recordar aquella etapa. Para Lavezzi, acostumbrado durante años a la exigencia, los entrenamientos y la competencia de alto nivel, el cambio de vida representó un desafío enorme y lo llevó a atravesar un proceso del que todavía continúa recuperándose.

El Pocho mostró su agradecimiento a Messi

En ese camino, la familia tuvo un peso fundamental. El nacimiento de su segundo hijo, Vittorio, en 2024, significó un antes y un después para el exatacante. “La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante”, contó Lavezzi al explicar de dónde consiguió parte de la energía necesaria para continuar con su tratamiento.

Durante la entrevista, además, el exjugador recordó a dos figuras enormes con las que compartió distintos momentos: Diego Maradona y Lionel Messi. Sobre el histórico capitán argentino, Lavezzi guardó una especial valoración y recordó las particulares charlas que mantenían durante las concentraciones. “Era un hombre especial”, aseguró, antes de destacar: “De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo”.

Pero si hubo una persona del mundo del fútbol a la que Lavezzi le dedicó palabras especialmente afectuosas, esa fue Messi. Ambos compartieron una extensa etapa en la Selección Argentina y construyeron una amistad que se mantiene con el paso de los años. “Con él tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, sostuvo el exdelantero.

El Pocho mostró su agradecimiento a Messi

Además de Messi, el Pocho Lavezzi mencionó a otros referentes que estuvieron cerca suyo durante los momentos difíciles. “El mundo del fútbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron, como Messi, Agüero, Paolo Cannavaro”, señaló. De esta manera, dejó en claro que su vínculo con quienes compartieron vestuario trascendió ampliamente los límites de una cancha de fútbol.

Finalmente, Lavezzi también repasó algunas decisiones determinantes de su carrera. Recordó su llegada al Napoli en 2007, cuando eligió el conjunto italiano por encima de otras alternativas: “Para seguir las huellas de Maradona. El impacto con Napoli fue una locura, no esperaba tanta gente ni tanto calor”. También habló de su salida rumbo al PSG: “Irme de Napoli fue muy difícil, hoy lo extraño mucho. Me recibieron como si fuera un hijo de ellos, como uno más”. Sobre aquella transferencia, explicó: “Elegí un club extranjero porque no quería traicionar a la gente ni ir a otro equipo italiano”.