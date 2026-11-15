Este domingo, y tras unos comicios récord, Nelson Pugliese se convirtió en el nuevo presidente de Vélez. El candidato oficialista de Legado Vélez se impuso en las elecciones y será el encargado de conducir al Fortín durante los próximos tres años, hasta 2029, sucediendo a Fabián Berlanga, quien dejará la presidencia y continuará en la dirigencia como vicepresidente tercero. Además, fueron números de votación récord para el club, ya que los 9.769 socios que se acercaron fueron la mayor participación histórica.

Los socios se acercaron al Polideportivo del club para emitir su voto y Pugliese, de 61 años, resultó ganador para afrontar su primer mandato como presidente del Fortín, aunque ya había sido parte de la comisión directiva anterior con un rol preponderante como el de vicepresidente tercero. Legado Vélez se impuso frente a las otras tres listas que compitieron por la conducción de la institución: en segundo lugar quedó la lista ADN Azul y Blanco, encabezada por Juan Cruz Montero; tercera finalizó Círculo El Fortín, con Federico Balestrini; y cuarta terminó Cruzada Renovadora, que tuvo al frente a Ignacio Mazzitelli.

La nueva conducción de Vélez

El flamante presidente estará acompañado por Gastón Aimaro, Eduardo Rado y Berlanga, quienes ocuparán las vicepresidencias. Así, el espacio que condujo el club durante los últimos tres años mantendrá la conducción. El principal punto de la campaña pasa por la promesa de continuidad de Guillermo Barros Schelotto, cuyo contrato vence en diciembre y el objetivo será renovarle el vínculo.

La continuidad de Guillermo, el principal objetivo de la dirigencia de Vélez.

Además, otro de los principales puntos en los que se pusieron el foco fueron la situación económica del club, que presentó un balance con un déficit del ejercicio de unos 25 millones de dólares. El foco de la próxima comisión directiva estará en reducir las cifras negativas y elevar la cantidad de socios, además de realizar obras dentro del club y la Villa Olímpica. El cambio de mando está previsto para el 25 de noviembre.