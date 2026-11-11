La polémica todavía no se apaga y ahora sumó una voz de peso. Carlos Ischia, exentrenador de Boca y Vélez, se metió de lleno en la controversia por la mala inclusión de futbolistas extranjeros en la lista de buena fe del Xeneize para la Copa Argentina y lanzó una crítica directa contra la decisión de la AFA de permitirle continuar en el certamen.

Sin rodeos y con una postura clara, el entrenador dejó en evidencia su disconformidad con el fallo que favoreció al conjunto de la Ribera. Para Ischia, la infracción reglamentaria debía tener una consecuencia deportiva y Vélez tendría que haber conseguido la clasificación a los cuartos de final.

"Me molestó el hecho de que no descalifiquen a Boca cuando se equivocaron con la situación de los extranjeros contra Vélez por la Copa Argentina", manifestó durante una entrevista con La Oral Deportiva, por Radio Rivadavia.

El reclamo del Fortín apuntaba a la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la lista de buena fe, una situación que generó controversia por las restricciones establecidas en el reglamento de la competencia. Sin embargo, la presentación del club de Liniers no prosperó y Boca siguió adelante en el torneo.

La postura de Ischia fue contundente: consideró que Vélez debía ocupar el lugar del Xeneize en los cuartos de final y enfrentarse a Racing. Pero sus cuestionamientos no terminaron allí. El exdirector técnico también puso bajo la lupa una jugada del encuentro entre Boca y la Academia, en la instancia siguiente, que tuvo como protagonista a Enner Valencia.

"Después tuvo también en el partido siguiente, que perdía con Racing 2 a 0, el segundo gol que hace Enner Valencia en la jugada anterior hay falta contra un jugador de Racing que no se cobra", señaló, en referencia a una acción que, desde su interpretación, debió haber sido sancionada.

De todas maneras, Ischia reconoció que su mirada sobre la polémica también está atravesada por su historia con Vélez, institución en la que comenzó su carrera como entrenador principal. "Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven. A mí me molestó la de Vélez porque soy de Vélez", admitió.

Su pasado en Boca y los títulos que consiguió

Más allá de sus declaraciones, Ischia también tiene una historia importante con el club de la Ribera. Estuvo al frente del primer equipo durante una temporada y media, entre 2007 y 2009, período en el que dirigió 83 encuentros, con un balance de 42 victorias, 19 empates y 22 derrotas.

Durante su ciclo consiguió dos títulos: la Recopa Sudamericana 2008, frente a Arsenal, y el Torneo Apertura de ese mismo año, que Boca obtuvo tras disputar un triangular decisivo junto a Tigre y San Lorenzo.

Esta vez, lejos de los festejos que supo protagonizar en el banco xeneize, el Pelado eligió levantar la voz por una polémica que todavía genera repercusiones. Su postura no dejó lugar a demasiadas interpretaciones: para Ischia, Boca no debía seguir en carrera y Vélez tenía que haber ocupado su lugar en la Copa Argentina.